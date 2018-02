El PJ bonaerense lanzó hoy duras acusaciones contra el gobierno de María Eugenia Vidal y llamó a superar la etapa kirchnerista para trabajar en una alternativa más amplia de cara a 2019 que "privilegie las coincidencias en la doctrina justicialista por sobre las diferencias coyunturales".

"Nosotros apostamos a la expansión de la demanda, al consumo, a la protección del trabajo argentino, a los derechos de los trabajadores, a la inclusión. Perón y Evita marcaron el camino.



Demostraron que otra Argentina era posible. Con Néstor y Cristina vimos ese legado en el Gobierno, un país con crecimiento económico e inclusión social. Ahora debemos ser mejores y más creativos para ofrecer una alternativa con capacidad de representación de la mayoría de la gente que está disconforme con este gobierno del ajuste y la exclusión", advirtieron en un comunicado.



Además, tras realizar un duro diagnóstico sobre la situación social y económica del país y de la provincia, se pronunciaron a favor de "armar una propuesta sólida desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires para construir una nueva mayoría política y ganar las elecciones en 2019 y, desde la Provincia, contribuir a un triunfo del movimiento nacional justicialista".



"Por eso, llamamos a todos los compañeros y compañeras a conformar un gran frente de unidad. Queremos que el Partido vuelva a ser la casa de todos los militantes bonaerenses", indicó el documento tras la cumbre en el Partido de la Costa, de la que estuvo ausente el kirchnerismo pero con la sorpresiva participación de referentes sindicales como el camionero Pablo Moyano y el docente Roberto Baradel.



Y agregó: "El peronismo fue desde siempre un movimiento plural.



No todos los peronistas tenemos el mismo estilo, la misma retórica, pero sí estamos convencidos de que es posible plantear en conjunto otra propuesta económica, otra mirada social, otras prioridades. Y la estamos construyendo. Poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, con humildad y privilegiando las coincidencias en la doctrina justicialista por sobre las diferencias coyunturales que es lógico que existan. Y bienvenidas sean".



En el encuentro, al que no asistieron los dirigentes de confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner, se fijó para el próximo 3 de marzo la reunión del Congreso del Partido Justicialista de la Provincia, en lugar a designar, "donde se conformarán las diferentes Secretarías que coordinarán los respectivos equipos de trabajo".