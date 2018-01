River vuelve al trabajo sin refuerzos, al menos por ahora

En medio de la incertidumbre por los refuerzos que puedan llegar, River volverá mañana al trabajo cuando el plantel conducido por Marcelo Gallardo se reúna en el estadio Monumental.

Si bien el DT quería tener para mañana algún refuerzo de los que pidió, lo cierto es que la dirigencia aún no pudo cumplir con los pedidos del “Muñeco”, de cara a un año en el que el “millonario” tiene por delante tratar de recuperar terreno en la Superliga, jugar la Copa Libertadores y disputar en marzo la Supercopa con Boca.



Gallardo había pedido al delantero Lucas Pratto, actualmente en el San Pablo, pero el equipo brasileño quiere 10 millones de dólares para desprenderse del goleador.



Pero además el “Muñeco” pretende un arquero, ya que no confía en la seguridad de Germán Lux y Enrique Bologna, luego de haber enviado a préstamo a Atlético Tucumán a Agustín Batalla.



El elegido es Franco Armani, el argentino que ataja en el Atlético Nacional de Medellín, pero más allá de las conversaciones y las intenciones del “portero” para recalar en Núñez, aún nada está definido.

La otra incorporación que estaba muy cerca de llegar a las filas de Gallardo era el mediocampista Damián Musto, pero un posible caso de doping hizo estancar las negociaciones y todo hace presagiar que la misma no se concretará.

.

La pretemporada en Miami.

Luego de los estudios médicos y de rigor a los cuales son sometidos los jugadores tras las vacaciones, River estará unos días en Buenos Aires y el viernes emprenderá viaje a Miami, en donde realizará la parte más fuerte de la pretemporada.



En tierras estadounidenses Gallardo buscará la puesta a punto del equipo, y afrontará un amistoso frente a Independiente Santa Fe de Colombia, el domingo 14.



Otro de los amistosos que tiene agendado River en el verano será el Superclásico ante Boca, el 21 en Mar del Plata.



Además de la Copa Libertadores el “millonario” debe remontar la Superliga, en la que está lejos del líder Boca, y necesita sumar muchos puntos si quiere clasificarse a las Copas del 2019.



Pero además, ante Boca volverá a verse las caras el 14 de marzo, por la Supercopa Argentina, en lo que será el primer título oficial en juego en el fútbol local.