Juraron los nuevos concejales en San Fernando

Con la presencia del Intendente Luis Andreotti, se realizó en el Honorable Concejo Deliberante la jura de los 10 concejales que asumieron su mandato para la etapa 2017-2021. ver video



Al comenzar la sesión, y luego de la consideración del Decreto de Convocatoria se tomó juramento a los nuevos concejales por 1País: Alicia Aparicio de Andreotti, Luis Ruiz Díaz, Corina Ramírez, Norma Alicia Leguizamón e Ignacio Pérez; por Unidad Ciudadana: Matías Molle y Paula Guevara, y por Cambiemos, Alexander Campbell, Agustina Ciarletta y Federico Fernández Storani.



Participaron del acto el Intendente Luis Andreotti, el Diputado Provincial Juan Andreotti y también estuvieron presentes autoridades del Departamento Ejecutivo, funcionarios, concejales, miembros del Consejo Escolar, familiares y vecinos.



Luego, se constituyó la Comisión de Poderes. Se votaron las Vicepresidencias 1ra. Hansen Ana (1País); 2da. Semenzatto Vivas, Ignacio (Cambiemos) y 3ra. Passo, Josefina (Unidad Ciudadana). Las sesiones arrancan el día del comienzo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, y se reunirán en el Concejo los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 11 horas.



Asimismo, se votó al Presidente del Concejo, Santiago Aparicio, renovándose las autoridades y al Secretario, Juan José Colombatto.



Al finalizar el acto, el Intendente Luis Andreotti señaló: “Hay que hacer mucho por la inclusión e integración en una sociedad con un entorno difícil, identificando dónde están los pobres, y creo que el conurbano los tiene; el trabajo de los Municipios es fundamental. Esperamos que todos los concejales se integren al equipo de trabajo para atender a los vecinos que más lo necesitan”.



Y agregó: “Por suerte, hemos logrado tener la mayoría que nos permitió en 6 años hacer muchas ordenanzas. A nosotros la oposición no nos acompañó en su momento. Necesitamos garantizar la política sobre el tejido social que venimos haciendo, tanto en servicios como en obras que siempre apuntan al vecino”.



“Creo que tenemos que hacer todo lo posible para trabajar con esperanza, en paz, integrando con un Municipio presente, esperando que los concejales se integren a los equipos de trabajo que tenemos para poder hacer mucho por los vecinos que realmente están con necesidades. Esperamos lo mejor para 2018”, finalizó el Jefe Comunal.



En tanto, la Concejal Alicia Andreotti, muy emocionada, dijo: “Nosotros vamos a trabajar siempre como hemos trabajado por la inclusión e integración del distrito que no se realiza si los vecinos no se sienten integrados, importantes, que son parte, Hemos trabajado mucho en los barrios más humildes tratando de integrar; pero muchas veces el que más lo necesita es al primero que hay que tenderle la mano. En San Fernando no sobra nadie, todos los vecinos son importantes para esta Administración, los necesitamos y queremos que se sientan integrados y partícipes de una sociedad, ayudándolos porque uno le da una mano al vecino que más lo necesita, es el apoyo de todos, porque lo hacemos a través de los fondos que pagan todos los vecinos. Y agradecer siempre la solidaridad de todos los vecinos en el pago de las tasas”, finalizó la Concejal Andreotti.



Santiago Aparicio, Presidente del Concejo Deliberante, aportó: “Estoy muy contento porque en este tiempo el Concejo Deliberante de San Fernando se fue aggiornando a las situaciones y a los tiempos. Pudimos encontrar entre todos los ediles de este cuerpo, los que se fueron -y ojalá que lo encontremos en los de hoy- una fluidez en el trabajo, fundamentalmente para mejorarle la calidad de vida al vecino de San Fernando”.



En tanto, Alex Campbell, Concejal por Cambiemos dijo: “Hoy es un día de fiesta, asumieron tres concejales de Cambiemos. Tenemos muy buenas expectativas de ser una oposición constructiva como lo venimos haciendo, como hemos aprobado ahora el Presupuesto e ir acompañando las obras que se vienen haciendo en San Fernando”.



Y Matías Molle cerró diciendo: “Unidad Ciudadana tiene una mirada plural, creo que en estos momentos uno tiene que afianzar lo institucional, la democracia, y creo que todos estuvimos a la altura”. Ver más Fotos