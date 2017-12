Horóscopo correspondiente al lunes 27 de noviembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Una diferente actitud tendrá frente a un problema que surge en su lugar de trabajo. Sentirá que ha evolucionado lo suficiente como para que ciertas cosas no lo afecten. Sugerencia: el valor de crecer por dentro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La clave de un problema que tiene con una persona de su entorno laboral es la sinceridad. Verá que resuelve y que lo que suponía no era tan así. Llamado importante. Sugerencia: hablar.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Nueva impresión en el plano laboral. Hay cosas que se modifican sin que usted tenga participación. Alivio. Una esperanza nueva en el plano afectivo con respecto a persona del pasado. Sugerencia: también considerar los designios del destino.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Sensación de desasosiego a causa de los roces con la pareja. Es hora de empezar a priorizar la paz y los sentimientos reales antes que la furia espontánea y sin sentido. Sugerencia: el amor.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- La escala de valores con respecto a sus pretensiones en el plano afectivo son razonables, no debería cambiarlas. Una importante propuesta laboral lo hará pensar. Sugerencia: el derecho de ser amado como corresponde.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La expectativa laboral puede crecer. No se empecine con una sola idea trate de aprender a abrir el abanico de posibilidades dentro suyo. El amor espera respuestas. Sugerencia: la amplitud.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Entusiasmo y seguridad frente a un giro inesperado y positivo en su lugar de trabajo. Debería aprovechar el momento para decir sus necesidades a la persona indicada. Sugerencia: no temer cuando pedimos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La familia lo hará sentir un alivio por buenas noticias que llegan. Nada de lo que supone con respecto a su lugar de trabajo es así, aprenda a ser un poco más objetivo. Sugerencia: no generarse nervios.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La evolución de un problema de papeles será positiva y alentadora para usted. No tema en sincerarse con la persona amada, nada más apropiado que eso para que las cosas funcionen. Sugerencia: aceptar los errores.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- No debería comprometerse con ciertas cosas que le serían luego difíciles de cumplir. A veces por ser hiperactivos no podemos ver claramente ciertas cosas. Sugerencia: el punto es darnos tiempo para disfrutar también.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- No postergue reunión con persona de su entorno laboral. Las cosas en el plano afectivo podrían estar mejorando si se lo propone. El otro lado espera ese tipo de respuesta. Sugerencia: hacer el esfuerzo que sea por estar bien.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Compromiso afectivo que lo llenará de alegría. Las cosas llegan a veces sin que uno lo programe. Una actividad nueva podría perfilarse, no deje de considerarla. Sugerencia: la alegría.