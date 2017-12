Colón le dió vuelta el partido a Tigre y mantiene el invicto

Colón logró esta noche una importante victoria al darle vuelta el partido a Tigre y vencerlo por 3 a 1 en un entretenido encuentro que jugaron en la continuidad de la décima fecha de la Superliga, que le permite seguir siendo el único invicto del torneo.



El conjunto de Victoria empezó ganando con un gol de Maximiliano Caire, a los 36 minutos del primer tiempo, pero Colón lo dio vuelta con los tantos de Pablo Ledesma, Diego Vera, de penal, y Cristian Bernardi, a los 7, 19 7 24 minutos de la segunda etapa.

.

Colón tuvo la pelota, pero Tigre fue más efectivo

.

Durante el primer tiempo el encuentro fue discreto debido a que Colón fue el que tuvo el control de la pelota, pero careció de eficacia como para convertir mientras que Tigre tuvo más efectividad.



La primera posibilidad clara fue para el elenco santafecino, a los 31 minutos, por medio de un remate de Diego Vera desde la izquierda, pero la pelota se fue apenas afuera mientras que a los 36 minutos la visita logró la apertura del marcador.



Tras un centro de Alexis Niz desde la derecha, Maximiliano Caire disparó desde dentro del área por la izquierda, Alexander Domínguez tapó dando rebote y éste fue aprovechado por el propio Caire que le dio al balón como venía y marcó la primera conquista.

Colón fue en búsqueda de la igualdad y pudo haberla logrado a los 41 minutos cuando luego de un centro desde la izquierda, Vera desde dentro del área cabeceó, pero la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

.

Colón sacó "chapa" y dio vuelta el resultado.

.

El elenco de Santa Fe salió decidido a buscar el empate y tuvo la chance de conseguirlo a los 3 minutos por medio de un remate de Cristian Guanca desde dentro del área por el medio, pero una gran atajada de Federico Crivelli con su pierna izquierda se lo impidió.

La insistencia de Colón dio sus frutos a los 7 minutos cuando Pablo Ledesma probó con un tiro desde fuera del área por el medio y puso la pelota al lado del palo izquierdo de Crivelli para convertir el segundo tanto.



Sobre los 17 minutos y luego de una mano de Mathías Abero dentro del área, el árbitro Ariel Penel sancionó el penal que a los 19 minutos Vera cambió por gol con un tiro al palo izquierdo del arquero.



Tigre no logró reaccionar y a los 24 minutos Colón logró el tercer tanto cuando Cristian Bernardi desde la puerta del área por la derecha remató de emboquillada ante la salida de Crivelli y convirtió el tercer gol.

.

La siguiente es la síntesis del partido:

Colón 3 - Tigre 1.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).

Árbitro: Ariel Penel.

.

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Jonathan Galván, Marcelo Estigarribia; Cristian Bernardi, Matías Fritzler, Pablo Ledesma, Cristian Guanca; Diego Vera y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

.

Tigre: Federico Crivelli; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich, Mathías Abero; Daniel Imperiale, Lucas Menossi, Renzo Spinaci, Maximiliano Caire; Rodrigo Depetris y Denis Straqualursi. DT: Ricardo Caruso Lombardi.

.

Gol en el primer tiempo: 36m, Maximiliano Caire (T).

.

Goles en el segundo tiempo: 7m, Pablo Ledesma (C); 19m, Diego Vera, de penal, (C); 24m, Cristian Bernardi (C).

.

Cambios en el segundo tiempo: 10m, Lucas Chacana por Depetris (T); 25m, Ramón Mieres por Caire (T); 27m, Adrián Bastía por Bernardi (C); 30m, Matías Pérez García por Menossi (T); 31m, Nicolás Leguizamón por Chancalay (C) y 37m, Diego Morales por Vera (C).