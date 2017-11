Festa confirmó que se presentará como candidato a presidente del PJ bonaerense y cargó contra Pichetto y Bossio

El intendente de Moreno, Walter Festa, confirmó hoy su intención de presentarse como candidato a presidir el PJ Bonaerense, al tiempo que cargó contra los legisladores peronistas Miguel Pichetto y Diego Bossio: "Nos han defraudado", remarcó.



Festa ratificó que competirá por la presidencia partidaria en las elecciones internas previstas para el próximo 17 de diciembre y en las que rivalizaría con su colega de Merlo, Gustavo Menéndez, un jefe comunal también peronista, pero con menos vinculaciones políticas con el kirchnerismo.



"Queremos presidir un PJ que tiene que modernizarse, que tiene que unir, que no tiene que callarse, ni mucho menos arrodillarse, ante tanta injusticia del Gobierno nacional", sostuvo Festa en un comunicado de prensa.



En este sentido, el intendente cargó contra el senador Pichetto y el diputado Bossio, a quienes acusó de haber sido "funcionales y aliados al enemigo real", en referencia al Gobierno, a causa de las divisiones internas del PJ en el Congreso.



"Hay algunos dirigentes que han pasado la raya. Yo creo que hay que hablar con todos, pero hay que también hacer un mea culpa sobre algunos dirigentes que han llegado las listas del peronismo y que después han sido funcionales y aliados al enemigo real", expresó Festa.



"Tanto Bossio como Pichetto, la única representatividad que tienen es haber llegado al Congreso por la lista sábana y lamentablemente nos han defraudado. Han defraudado no solamente a la dirigencia peronista sino a la militancia que ha acompañado para que ocupen los lugares que están ocupando. Yo creo que esa condena no la puede decidir un intendente, sino que se lo dice la propia familia peronista", consideró.



El jefe comunal estimó que les costará recuperarse de esa "condena", aunque señaló que "ellos tienen todavía tiempo para poder manifestarse en contra de estas políticas económicas y si no que sean sinceros y se pasen al bando contrario".



Al ser consultado sobre si haber formado parte del frente electoral Unidad Ciudadana sería un impedimento para presentarse como candidato a presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia, aseguró: "Yo he escuchado de muchos periodistas esto de que muchos de los peronistas que se iban a Unidad Ciudadana abandonaban el partido".



"(Pero) el presidente del partido está con nosotros (por Fernando Espinoza). Gran parte de los intendentes con historia peronista han acompañado a Unidad Ciudadana", agregó.



"Unidad Ciudadana fue un espacio nuevo y hubo una parte del peronismo que no quiso estar y se quedó con el sello del partido, pero no tiene nada que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad es peronista y por eso disputamos hoy la presidencia del partido. Porque queremos un partido fuerte", insistió.



El funcionario también sentó posición sobre las divisiones internas dentro del justicialismo y manifestó: "Hay que hablar con todos los peronistas".



"Es una etapa nueva, creo que esta última elección nos ha dejado a todos un mensaje: que si hubiésemos estado unidos hubiésemos ganado y le hubiésemos puesto un freno a Macri todos juntos. Y creo que en este sentido hay que hablar con todos y salvar nuestras diferencias", concluyó.