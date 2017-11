Más de un millón de alumnos de todo el país participaron de la evaluación nacional “Aprender”

Más de un millón de alumnos de todo el país participaron hoy de la Evaluación Nacional “Aprender”, que se desarrolló en medio de protestas de gremios docentes y centros de estudiantes en distintas escuelas.

El Ministerio de Educación de la Nación consideró que la evaluación “se desarrolló con normalidad en todo el país”, al tiempo que minimizó las protestas que se llevaron adelante por la prueba.



Alumnos de la escuela Antonio Mentruyt de Banfield realizaron este martes una toma del establecimiento en reclamo contra la evaluación.



Al ser consultada sobre el número de colegios en los que no se pudo realizar la prueba por medidas de fuerza, la secretaria de Evaluación Educativa de la Nación, Elena Duro, aseguró que “son muy pocas escuelas del total”.



“Uno puede respetar las distintas opiniones en torno a las pruebas estandarizadas, pero nos están llamando padres de chicos que querían participar en la prueba a los que les dieron información errónea. Nosotros ya demostramos con Aprender 2016 que los diagnósticos son necesarios”, indicó.



Estudiantes que participaban de la protesta argumentaron su rechazo hacia la evaluación al entender que “quiere generar un ranking de escuelas sin tener en cuenta un montón de aspectos socioculturales, para luego con estos resultados justificar frases como 'caer en la escuela pública'“.



“Rechazamos este operativo ya que utiliza pruebas estandarizadas bajadas de una multinacional y las escuelas con mayor puntaje son favorecidas, dejando de lado a las que más ayuda necesitan. Nosotros estamos acá en defensa de la educación pública”, argumentaron.



Según indicó la cartera educativa a través de un comunicado de prensa, de la Evaluación “Aprender” participan 1.210.620 estudiantes de 31 mil escuelas públicas y privadas de todo el país.



En La Pampa y diversas localidades del sur de Córdoba la evaluación fue postergada para el miércoles 8 de noviembre por las graves condiciones climáticas que afectaron las regiones.



El Ministerio destacó que a pesar de esto, “las informaciones preliminares indicaban que Aprender se desarrolló con una participación que supera largamente el 90 por ciento de los estudiantes a ser evaluados”.



En aulas de 4° grado de nivel primario, estudiantes fueron evaluados en la producción de textos, mientras que los de 6° grado tuvieron que responder preguntas sobre Ciencias Naturales y Sociales.



Por su parte, la evaluación para los de 5°/6° año del secundario se centró en la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos.



La evaluación fue llevada adelante por 92.730 docentes, que se encargaron de tomar los exámenes.



El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó que “hay una discusión sobre la evaluación que no es con los docentes, sino con gremios pequeños”.



“Hoy se está haciendo la prueba en 31.000 escuelas y la semana pasada se evaluó a futuros profesores con el dispositivo Enseñar y tuvo una adhesión superior al 90 por ciento”, precisó.



En referencia a las críticas por el sistema de evaluación, el funcionario expresó: “Hay que escuchar a todas las voces, pero démosle a cada una la magnitud que tiene”.



“La del año pasado sirvió para que vean que no era para echar a docentes y que la estandarización responde a la necesidad de que esos exámenes sean corregidos de la forma adecuada”, indicó Finnochiaro.



En las provincias de Santa Cruz y Neuquén, los gremios docentes ADOSAC y ATEN realizaron un paro de 24 horas en rechazo a la estandarización de la prueba.