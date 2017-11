Más de 400 alumnos sanfernandinos participaron del Programa de Pasantías Municipal

El acto de cierre se realizó en el Teatro Martinelli y participaron jóvenes de escuelas privadas y estatales de San Fernando, que formaron parte del programa en las distintas áreas del Municipio.



El Municipio de San Fernando llevó adelante una nueva edición del Programa de Pasantías Educativas No Rentadas, a través del cual más de 400 alumnos de escuelas secundarias estatales y privadas del distrito desarrollaron su primera experiencia laboral en alguna de las distintas áreas de la Comuna.



Al respecto, el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, expresó: “Estamos muy contentos porque hemos tenido un año muy importante a nivel de Programas Educativos. Año a año fuimos creciendo y este la verdad que han pasado todas las escuelas secundarias por los diferentes programas. Esta semana terminamos con los Programas Artísticos y hoy con el programa de pasantías. Debemos agradecerles a todos los secretarios y a todas las secretarías, direcciones y empleados municipales que los han recibido en cada una de sus oficinas y han ayudado a que los chicos tengan la posibilidad de ver cómo es un trabajo municipal y elegir a futuro alguna carrera”.



Las escuelas que este año formaron parte del Programa de Pasantías son la Escuela Secundaria N° 6, Escuela Secundaria N° 8, Escuela Secundaria N° 12, Escuela Secundaria N° 15, Escuela Secundaria N° 21, Escuela Secundaria N° 23, Escuela Secundaria N° 24, Hogar Escuela María Jáuregui de Pradere, Colegio Parroquial San Pablo, Comunidad Cristiana, Alfonsina Storni, Winter Garden, Don Orione, Nuestra Señora de la Misericordia, Asunción de la Virgen y Leopoldo Lugones.



Alumnos de distintos establecimientos educativos opinaron respecto a esta posibilidad que les brinda el Municipio. Bianca Gregotti, del Colegio Winter Garden, manifestó: “Estuve en el área de Prensa. Me pareció una experiencia muy buena. Es muy útil para el futuro y me sirvió para darme cuenta que quiero seguir con la carrera de Periodismo. Gracias a todo el equipo que fue muy bueno”. A su vez, Lautaro Mendizábal, alumno del Colegio San Pablo, dijo: “La experiencia fue muy buena. Al principio estaba muy nervioso, no sabía qué hacer. La experiencia me ayudó a definir lo que quería hacer en mi futuro. Fue buenísimo”.



Asimismo, Martin Cruz Ríos, del Colegio Winter Garden, sostuvo: “Estuve en Asesoría Letrada y la experiencia estuvo bárbara. Desde que soy muy chico que quiero estudiar Derecho y tuve la oportunidad de ser uno de los pocos que fue a esa área. Me enseñó cómo sería un trabajo en un estudio jurídico. Me encantó y me va a servir para el futuro”.



En tanto, Lucía Villa, del Instituto Don Orione de Victoria, opinó: “Me encantó porque te dan la oportunidad de elegir. Yo lo súper recomiendo, a mí me gustó mucho, me re divertí, la pasé genial, aprendí un montón de cosas y conocí gente. Tenía varias dudas de qué estudiar, y me anoté en Periodismo”.



Nazarena Poggi, también del Winter, comentó: “Estuve en el CEIM Nº 4 y me pareció re lindo porque la experiencia fue con chicos de 6 a 12 años. Fue algo hermoso poder compartir con ellos todas las tardes. Es muy bueno lo que hace la Municipalidad porque son chicos que quizá muchas veces van con hambre o cansados y ahí se les da la oportunidad de comer y de hacer distintas actividades. Fue muy linda experiencia. Quiero agradecer al Municipio”.



Por su parte, Amarena, del Misericordia, expresó: “Estuve en el área de Prensa del Municipio y me dediqué más que nada a la parte de diseño. La experiencia estuvo muy linda. Estuve muy nerviosa al principio porque era algo nuevo, gente desconocida y al final me pareció algo hermoso porque me dio la oportunidad de conocer la experiencia de un trabajo y de lo que es relacionarse con otras personas que están fuera de tu ámbito común”.



Los directivos de las escuelas secundarias como Alicia Etchar, Vicedirectora del Colegio Parroquial San Pablo, manifestó: “Realmente es una experiencia maravillosa para los chicos. Siempre están comprometidos y además participan un montón de alumnos, casi los tres 6tos. enteros. Les encanta. Varios chicos volvieron a hacer pasantías en octubre. La experiencia es muy enriquecedora y son muy bien tratados por el municipio. Estamos muy agradecidos nosotros”.



Claudia Niño, Directora del Instituto Don Orione, agregó: “Hace muchos años que nosotros venimos participando de las pasantías. Cada año ha ido mejorando, los chicos hacen las pasantías con más ganas por el ambiente, el trato y aprenden que eso es lo importante. Realmente los chicos vienen muy contentos a participar. Entre ellos se comentan sobre la experiencia y por eso hoy son 400 alumnos, cada año son más y eso indica algo. Muy agradecidos al Municipio”.



Por último, Traverso resaltó: “Hoy nos llevamos un montón de alegrías al ver chicos que han trabajado en el programa SUMATE por ejemplo, y que nos cuenten que van a elegir la carrera de Trabajador Social. A futuro esperamos, una vez que terminen sus estudios, puedan sumarse al Municipio a trabajar. Eso es a lo que el Intendente Luis Andreotti apunta, a que los chicos tengan posibilidades. Cuanto más educación, más igualdad de oportunidades van a tener. El Municipio constantemente está haciendo programas para articular con las escuelas estatales y privadas. Tener todo el espectro de escuelas secundarias trabajando en diferentes actividades con nosotros, es muy bueno”.