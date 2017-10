Asaltaron a Laura Fidalgo en el barrio porteño de Retiro

La bailarina y conductora de televisión Laura Fidalgo fue víctima de dos “motochorros” que le arrancaron del cuello una cadenita de oro mientras circulaba con su auto por el barrio porteño de Retiro.



La conductora del flamante programa televisivo “Cualquiera puede bailar” explicó a través de las redes sociales el amargo momento vivido.



“Me acaban de robar la cadenita que me regaló mi novio, se metieron por la ventanilla en Libertador y 9 de Julio” (una de las esquinas más transitada de la ciudad), escribió aún enfurecida en su cuenta de Instagram con una foto que mostraba el objeto robado.



La bailarina que se sumó a la ola de robos que afectaron a diferentes famosos esta semana manifestó: “La Justicia, ausente y los chorros, presentes, esos no faltan nunca!”.



“Dejé que me limpiaran los vidrios del auto. (Un hombre) viene de mi lado, yo agarro una moneda para dársela y bajo la ventanilla unos cinco dedos. En eso, golpean de la ventanilla del acompañante, cuando Pato y yo miramos, él aprovecha para arrancarme la cadenita que me había regalado para mi cumpleaños Pablo, mi pareja”, detalló.



Fidalgo aseguró que todo ocurrió “en segundos” y añadió: “Cuando me distraje, metió la mano y me la arrancó. Yo tenía ganas de seguirlo. Eso no está bien, pero bueno era imposible porque estaba rodeada de autos, todos parados, porque estaba en rojo”.



“Lloré por la impotencia. Yo ya llevo tres robos. Hace tres años, me asaltaron a la salida de mi casa de Flores. Ahí fueron con dos tiros, que gracias a Dios, por cubrir a mi papá no pasó nada”, señaló.



El robo a Fidalgo por parte de motochorros se suma a otros dos asaltos de similares características que tuvieron como víctimas a famosos: Claudia Villafañe, en Villa Devoto, y Jorge Rial, en Palermo.



La empresaria Villafañe estaba dentro de su camioneta cuando un “motochorro” se le metió por la ventanilla y le robó la cartera y el celular.



“Fuimos a hacer una operación bancaria al centro con mi cuñada y mi sobrino. Cuando llegamos a su domicilio, porque los fui a dejar ahí, se bajaron los dos, y apareció un chico en moto que le preguntó a mi cuñada por la avenida Francisco Beiró”, relató la ex de Diego Maradona.



La madre de Dalma y Gianinna Maradona describió: “Mientras mi cuñada le contestaba para qué tenía que ir, yo sentí el impacto de que me quisieron romper el vidrio de mi lado, pero no pudieron porque están blindados. Giré la cabeza y de repente veo un señor adentro de mi camioneta”.



“En el momento, no me di cuenta que me cortaron la mano, porque no sentí el dolor ni nada. Yo tenía la cartera en el piso del asiento de atrás. Me sacó la cartera y me cortó la mano para agarrar el celular”, añadió.



También el periodista y conductor televisivo Jorge Rial sufrió en los últimos días un violento asalto cuando caminaba por la calle Humboldt al 1500.



“Venía caminando y de pronto me preguntan si tenía hora, en ese momento un pibe se me tira encima para quitarme el reloj y en 10 segundos me rompió la malla y apareció una moto en la que se subió, y se fueron”, detalló.