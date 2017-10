24/10/2017 - 18:10 | Política / Camaño sobre pedido de desafuero de De Vido: “Creemos que corresponde acceder a los requerimientos judiciales” Herramientas: Compartir: La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el pedido de desafuero del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Durante el debate, la diputada nacional y jefa del bloque del Frente Renovador-UNA, Graciela Camaño, expresó su posición favorable a la solicitud. En ese sentido, consideró que: “Nuestro bloque viene a ser consecuente con respecto a nuestra posición en el pasado de un señor que puede estar involucrado en un proceso de investigación penal; este cuerpo no es un cuerpo protector de ese tipo de facultades. Ya la asamblea del año 13 habló sobre una sociedad en la que no se quería vivir con prerrogativas de sangre y de ningún tipo. Las inmunidades son propias del ámbito legislativo y nada más”.



Y añadió: “La decisión de la Cámara al acordar el desafuero no se traduce en un juicio decisivo sobre la culpabilidad o inocencia del desaforado, el desafuero se produce para que el órgano competente realice la tarea que le es propia, habilita a la posibilidad de que la Justicia pueda seguir adelante. En la causa Río Turbio, el desafuero y la detención tienen por sustento el riesgo que para el avance de la causa reporta que el diputado De Vido esté en libertad”.



Por último, sentenció: "Hay dos motivos para cometer el delito de traición a la patria: uno es alzarse en armas en contra de la Nación y la Constitución, y el otro es la corrupción. Bajo ningún punto de vista podemos ser el impedimento para que mínimamente se investigue si en el momento en que era funcionario público el actual diputado De Vido cometió actos de corrupción. Por eso creemos que corresponde acceder a los requerimientos judiciales".