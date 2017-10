U2 celebra los 30 años de su emblemático disco “The Joshua Tree” con una doble presentación en La Plata

En su cuarta visita al país, la banda irlandesa de rock U2 se presentará mañana y el miércoles en el estadio Ciudad de La Plata, en el marco de una gira mundial que lanzó para celebrar los 30 años de su disco “The Joshua Tree”, el más emblemático y exitoso de la agrupación que lidera el cantante Bono.

Está previsto que el concierto de este martes en la capital bonaerense comience a las 21:00, después de que toquen el inglés Noel Gallagher, ex líder de Oasis, con sus Hide Flying Birds, y el grupo argentino Joystick.



Publicado en 1987, “El árbol de Joshua” es el quinto disco de estudio de la banda y contiene temas alegóricos de U2 como “With or without you”, “I still haven't found what I'm looking for” y “Where the streets have no name”, entre otros.



La agrupación, cuyo líder Bono se reunió este lunes en la Casa Rosada con autoridades nacionales encabezadas por el presidente Mauricio Macri, a quienes expresó su preocupación por el caso del artesano desaparecido Santiago Maldonado, llegó a la Argentina para presentarse por cuarta vez aquí.



Anteriormente, la banda surgida en Dublín en la segunda mitad de la década de 1970, visitó el país en 1998 y en 2006, cuando tocó en el estadio Monumental de Núñez, y en 2011, año en el que también actuó en la capital bonaerense, lugar elegido para sus shows de mañana y el miércoles.



Acompañarán a Bono en el escenario del estadio ciudad de La Plata The Edge, en guitarras; Adam Clayton, en el bajo; y Larry Mullen Junior, en la batería.