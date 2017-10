Fútbol solidario en San Fernando

Ex estrellas del fútbol argentino se dieron cita la tarde del sábado en San Fernando para participar del partido solidario organizado por Alex Campbell y Agustina Ciarletta junto al ex jugador Emanuel “Sucha” Ruiz a beneficio del merendero “Lo de Charly”.



Dieron presente en la convocatoria Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado provincial Jorge Mancini, el Subsecretario de Deportes de la Provincia Pablo Fuentes y los ex jugadores, Leonel “Pipa” Gancedo, Aníbal Matellán, Ángel “Matute” Morales, Ariel Carreño, Ariel Rosada, Leonel “Toti” Ríos, Martín Andrizzi y otras grandes figuras del fútbol.



Al final el encuentro se realizó un sorteo para los asistentes