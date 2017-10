Los Pumas cayeron ante Australia en el cierre del Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cayó esta noche ante Australia 37-20 en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, y cerró su participación en el Rugby Championship con seis reveses en igual cantidad de partidos.



Después de un primer tiempo que finalizó igualado en 13, el equipo albiceleste se vio superado por un adversario que tuvo mayor resto físico y fue más preciso a lo largo de los 80 minutos.



De esta manera, el conjunto que orienta Daniel Hourcade acumula ocho caídas contra tan sólo un triunfo a lo largo de la actual temporada, una realidad que tratará de cambiar en noviembre cuando afronte tres partidos en Europa.



La cara contraria a Los Pumas fueron los All Blacks neocelandeses que hoy vencieron a Sudáfrica como visitantes por 25-24 en el mejor partido del año y finaalizaron el certamen con seis éxitos.



Las posiciones finales del torneo quedaron así: Nueva Zelanda, 28 puntos; Australia, 15; Sudáfrica, 14; Argentina, 0.



Los Pumas comenzaron el encuentro con una evidente motivación, traducida en un tackle vigoroso y cierto equilibrio en las formaciones móviles. Pero, a su vez, mostraron algunos desaciertos en el manejo.



Australia se estableció como dominador en esos primeros minutos y abrió el tanteador a los 15 mediante un penal de Bernard Foley.



Sólo cinco minutos después, Marika Koroibete logró superar la resistencia local y apoyó el try que Foley no pudo convertir.



Argentina reaccionó, por fin, y logró meter a los Wallabies en su campo. A los 24 achicó la diferencia a la mínima con un try apoyado por Matías Alemanno y convertido por Nicolás Sánchez.



Con más empuje que orden, logró soprender a la visita con peligrosas réplicas y pasó al frente a los 30 con un penal de Sánchez.



Pero en el ataque siguiente, la defensa argentina se desconcentró y permitió que Reece Hodge apoyara a la salida de un ruck luego de un amplio movimiento lateral.



Los Pumas fueron nuevamente a buscar la paridad que encontraron a los 37 con un nuevo penal de Sánchez. Sobre el final de la primera parte, Los Pumas hilvanaron su mejor jugada de ataque, con buenos pases y cambios de ritmo, pero el try de Joaquín Tuculet no fue convalidado por un knock on de Creevy en el nacimiento de la acción. En la segunda parte Australia estableció el dominio sostenido y desnudó algunas fallas en la defensa argentina, que a fuerza de tackles logró frenar el asedio hasta los 12 cuando Foley pudo perforar la formación local y apoyar el try que él mismo convirtió.



Argentina respondió a los 16 con un buen ataque combinado y un gran movimiento de Santiago González Iglesias para apoyar el try convertido por Sánchez. Tras el parate por un severo golpe recibido por Tomás Lezana, Will Genia apoyó nuevamente para los Wallabies y Foley convirtió.



Los Pumas quisieron sostener el golpe por golpe, pero pasaron más zozobra que alegrías. Hodge y Landajo apoyaron en el ingoal rival, pero los tries no fueron convalidados por sendas infracciones.



A los 29 Foley estiró a diez la diferencia con un penal y el local encaró el tramo final con uno menos por la amarilla a Marcos Kremer.



El arresto final no alcanzó y en la contra otra vez Reece Hodge apoyó y Foley convirtió para establecer el 37-20 definitivo.