Una fiesta de la mano de IKV cerro una nueva edición del Ciudad Emergente

Los Illya Kuryaki and the Valderramas, antes de un parate por tiempo indefinido, clausuraron anoche con una fiesta la edición 2017 del Festival Ciudad Emergente, que se celebró en la Usina del Arte del barrio de la Boca. Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur se apoderaron del escenario de la Plaza del Emergente acompañados por una banda notable integrada por Rafa Arcaute en teclados, Pablo González en batería, Carlos Salas en percusión, Mariano Domínguez en bajo y Matías Rada en guitarra.



La fiesta de música negra y funky puro power abrió con “Ula Ula” que puso a la gente a bailar y para que esa marea humana no cesara en sus movimientos, la siguió con “Jennifer del Estero”.



Dante tomo la guitarra para acompañar a Matías Rada y así toda la banda se despachó con “Jaguar House” y para no ceder ni un centímetro, la gran banda que acompaño a los IKV armó un medley de funky con “Jugo” y otras canciones.



Para bajar un cambio, la banda se puso soulera y romántica para “Los Ángeles” y luego gano en emotividad con el duelo guitarrero entre Dante y Rada para “Águila amarilla” que emociono a la gente.



La lectura IKV del R&B americano tomo el centro del escenario en la versión de “Expedición al Klama Hama”, luego le pusieron unas gotas de funk y hip hop con “Chaco” donde volvió a lucirse la banda.



La línea Prince se endureció con el enlace entre “Funky Futurista” y “Yacare” donde la base Domínguez-González volvió a mostrar ser dueños de un Groove sensacional, mientras Dante y Ema copaban y bailaban por todo el escenario.



Lo siguió el hitazo “Abarajame” que sacudió el sismógrafo de la Boca junto a “Coolo”, generando movimientos de piernas y caderas que no cesaron con “Ritmo Mezcal” y mucho menos con la groovera “Africa”.



La otra gran presencia de la jornada fue la de la cantautora mexicana Carla Morrison que con canciones notables, una sencillez y una humildad gigantescas emociono la tarde. Acompañada por un baterista y una pianista, Morrison mezclo romanticismo, cuestiones sociales en ritmos de cortavenas, boleros y canciones pop de una emotividad notable.



Morrison que actuara el 30 de septiembre en La Trastienda porteña, demostró porque es una de las apariciones más interesantes de la canción latinoamericano y sin un gran aparato de marketing detrás confirmo que es muy superior a la sobrevalorada Julieta Venegas.



En la voz de Morrison y en sus canciones puede encontrarse a Chavela Vargas, a Juan Gabriel, a Chabuca Granda, a Violeta Parra y a Mercedes Sosa, todo vestido de manera moderna pero sin perder un apice de emotividad.



Además escuchan sus melodías y sus letras, Morrison demostró porque es una de los compositores más requeridos de la actualidad y ante la cual se han rendido grandes productores de la música latina como Gustavo Santoalalla, Cachorro López, Rafael Arcaute y Juanchi Baleirón, entre otros.



Cuando ya había caído la tarde, Javier Zucker, junto a Lolo Gasparini, Modex y otros músicos experimentaron con la Orquesta de DJ’s que paso de canciones del rock argentino hasta a clásicos de Kiss con vocalistas invitados como Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, Bambi Moreno Charpentier, Alejandro Álvarez de Barco, y Juan Pablo Alfieri de Todo Aparenta Normal.



Un rato después en el escenario Dinamo, la modelo Naomí Preizler adelantó canciones de su primer disco que tienen un toque electro latino, con la voz y el canto al estilo rima rapera, dando por resultado una especie de trap.



Atravesando la cumbia, el hip hop, el rap más primal y la electrónica más europea, Preizler está preparando su disco que saldrá a fines de octubre con la mayoría de las canciones en castellano.



En muchas de sus letras, la joven adopta un discurso combativo, influenciado por la rapera de Lanús Sara Hebe, en defensa del género, mientras que en otros se juega su sensualidad en un cachondeo provocativo y bi.



Más temprano, Onda Vaga volvió a presentarse en un festival que les dio un espaldarazo a la celebridad para tocar canciones de su último disco "Oviv" y clásicos de sus anteriores álbumes, siempre vestidos con ese estilo playero, caribeño, de folclore bailable latino y fumón.