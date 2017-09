24/09/2017 - 22:02 | Actualidad / Conminan a un ex funcionario de Scioli en la Provincia a devolver al Estado más de $ 5.000 millones Herramientas: Compartir: El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires conminó a Mariano Puccio, ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli, a devolver a las arcas del estado bonaerense una suma que supera los 5.400 millones de pesos por no haber presentado rendiciones de cuentas de sus movimientos administrativos en 2015. Puccio, en ese momento, estaba al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, un organismo autárquico que estaba en la órbita de la Dirección General de Escuelas y Educación.



Según consta en el fallo, no se comprobó en ese período ningún tipo de rendición de cuentas, tal como lo exige la ley y además el faltante que se le imputaba superaba los 8.400 millones.



Por su parte, Puccio que hoy cumple funciones en el municipio de Tigre y forma parte de la comisión fiscalizadora de la comisión de Boca Juniors, en su descargo esgrimió que el organismo que presidía no estaba obligado a dar explicaciones al Tribunal de Cuentas y que "la rendición fue realizada a organismos de la Nación".



El fallo, calificado como histórico, fue firmado por las máximas autoridades del organismo, Miguel Teilletchea, Gustavo Fernández y Eduardo Grinberg; además, debido al monto de la sanción, el Tribunal de Cuentas elevó copias del fallo al procurador de la Provincia, Julio Conte Grand, y también a la Suprema Corte. Volver