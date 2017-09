La Justicia Federal oficializó las candidaturas de cinco frentes en la provincia de Buenos Aires

La justicia federal de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires oficializó hoy las candidaturas de los cinco frentes políticos que quedaron habilitados para participar de las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, en la que se elegirán tres senadores y 35 diputados nacionales



Según consignó en su página la Cámara Nacional Electoral, se oficializó la Lista 508 del oficialismo, Cambiemos, que lleva como candidatos a senadores al ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich acompañado de la ex titular del Acumar, Gladys González, y para diputados nacionales, a Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y el ex embajador en Uruguay Guillermo Montenegro, en los tres primeros lugares.



Por el lado del kirchnerismo, la Lista 503, Unidad Ciudadana, propone para senadores a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex Canciller Jorge Taiana, y, para diputados, a María Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza y el ex intendente de La Matanza Fernando Espinosa.



La Lista 501 "1País" presenta como candidatos a senadores a los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer; y, como diputados, al ex gobernador bonaerense Felipe Sola, Mirta Tundis y Daniel Arroyo.



El Frente Justicialista quedó agrupado en la Lista 509 que lleva para senadores al ex ministro deL Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y Florencia Casamiquela, y para diputados, al intendente de Bolívar Eduardo "Bali" Bucca, seguido de Juan Abal Medina y María Zamarreño.



En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), como Lista 510, lleva como candidatos a senadores a Néstor Pitrola y Andrea D'Atri, y para diputados a Nicolás del Caño, Romina Del Pla y Juan Carlos Giordano.



Las cinco fuerzas son las únicas habilitadas para participar de las elecciones generales de octubre ya que superaron el piso del 1,5 por ciento en las PASO de agostO pasado.



En el ámbito provincial, los bonaerenses elegirán además 23 senadores titulares y 15 suplentes; 46 diputados titulares y 28 suplentes, divididos en 8 secciones electorales, cuatro de las cuales eligen senadores, y las cuatro restantes, diputados.



Además, en los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires se eligen 1097 concejales titulares y 706 suplentes y 401 consejeros escolares titulares y la misma cantidad de suplentes.