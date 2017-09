Jorge Macri: “Hay gente que tal vez la votó a Cristina que nos puede llegar a votar”

El intendente del partido bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, confió hoy en que Cambiemos pueda sumar en las elecciones del 22 de octubre próximo votos que en las primarias del 13 de agosto fueron hacia Unidad Ciudadana al plantear que “hay gente que tal vez la votó a Cristina (Kirchner)” y que, ahora, puede “llegar a votar” a Cambiemos.

El jefe comunal y primo del presidente Mauricio Macri se mostró esperanzado en que el oficialismo adquiera mayor caudal de votos que en las PASO. “Hay gente que todavía no nos votó, pero que nos va a votar. Y creo que, inclusive, hay gente que tal vez la votó a Cristina que nos puede llegar a votar”, dijo en declaraciones a radio Belgrano.



“Cuando va llegando el agua, la cloaca, el asfalto, cuando la gestión se nota, cuando podés conocer a alguno de nuestros candidatos, te das cuenta de que es hora de ser gobernados con verdad, con honestidad, con transparencia, por gente normal, que vive como gente normal, que no se la cree, que no piensa que son los dueños de la verdad”, completó el intendente y también presidente del Grupo Provincia.



No obstante su optimismo, Macri admitió que hay ciertas voluntades que el macrismo no podrá sumar a las urnas. “Hay gente con la que me cruzo que me dice que el hospital (de Vicente López) está bárbaro, digo 'Qué bueno, entonces nos vas a acompañar', (y responden) 'No, a vos no te voto nunca porque vos sos Macri'. Hay gente a la que no le alcanza ni siquiera una buena gestión.”, postuló.



Macri, quien es vicepresidente de Pro bonaerense, opinó que “Cristina está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar”, y en ese sentido señaló que la ex mandataria “también puede cambiar de no haber dado nunca notas a aceptar dar notas”.



Ante la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires se produzca un debate de candidatos como el que se confirmó para los postulantes porteños para el 11 de octubre próximo, el intendente de Vicente López subrayó que su fuerza política está dispuesta, aunque puso el foco sobre la actitud de Cristina Kirchner para aceptarlo. “Nosotros siempre hemos estado dispuestos a todos los debates. La ex presidenta dijo que sí, pero en terreno bonaerense. Me parece poco relevante físicamente dónde esté el estudio de televisión. Ojalá se dé”, indicó.



“Probablemente, sea difícil poner de acuerdo a todos. Tal vez Cristina pretenda dejar afuera a otros candidatos. Nos parece siempre que en los debates es bueno que todas las voces se escuchen. Espero que se pueda debatir”, agregó el jefe comunal.