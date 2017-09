Sergio Massa: “Los que tienen causas en la justicia, en lugar de buscar poder político, tienen que explicar sus cuentas pendientes”

El diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa estuvo en la localidad de General Pinto. El líder de 1País recorrió las zonas afectadas por las inundaciones y realizó una rueda de prensa con periodistas locales acompañado por el Intendente Alexis Guerrera, luego de haber visitado también las ciudades de Ameghino y Lincoln.

Sergio Massa se refirió a la problemática hídrica y afirmó: “Aprovechamos esta visita para escuchar a los vecinos y contarles nuestras ideas y, sobre todo, para decirles que el 22 de octubre cuando vayan a elegir lo hagan sin miedo”.



Al tiempo que agregó: “Hay una parte de la Argentina que se está quedando en el pasado. Sabemos que tenemos que corregir el presente pero también tenemos la obligación de empezar a construir el futuro. Y eso se hace poniendo sobre la mesa los temas que de verdad nos preocupan”.



Mientras que sostuvo: “Los que tienen causas en la justicia, en lugar de buscar poder político, tienen que explicar sus cuentas pendientes.Tenemos la obligación de corregir la economía nacional y las inconsistencias de los errores del Gobierno de Macri, pero eso no se hace amontonando en un mismo lugar a aquellos que tienen causas de corrupción con aquellos que tenemos la vocación de construir una Argentina donde el 'roban pero hacen' no sea la consigna política”.



“Algún día en la política nos tiene que unir el amor por la Argentina y no el espanto. Los argentinos necesitamos terminar con esta idea de que todo se transforma en una bandera de guerra”, continuó Massa.



En cuanto al caso de Santiago Maldonado, afirmó: “Hay un chico desaparecido y una familia que espera una respuesta del Estado. La ministra nos mintió, nos dijo que su jefe de gabinete no estaba y estaba. Nos dijo que la gendarmería no tenía nada que ver y ahora nos dice 40 día después que está investigando a 7 gendarmes. Pero eso no habilita a ir a romper el Cabildo, tenemos que aprender a reclamar y exigirle al Gobierno en paz”.



A lo largo de la jornada Sergio Massa recorrió, entre otros sitios, una panadería que se dedica a la reinserción laboral de ex convictos; el “Club Argentino de General Pinto” donde se encontró con Diego Castaño, ex jugador del club Tigre y también con Oscar Alsina, quién integró el plantel del ascenso en el 2004 del equipo; el GIDI, un espacio cultural para jóvenes; el barrio FONAVI, en donde conversó con los vecinos, entre otros lugares.