06/09/2017 - 16:10 | Zonales / Tigre Se lanza el concurso fotográfico “Tigre, cuna del remo” Herramientas: Compartir: El municipio junto al Foto Club Tigre invitan a aficionados y profesionales a tomar imágenes de los 14 clubes de remo de la ciudad. No se cobrará derecho de inscripción y los autores tendrán tiempo hasta el 31 de octubre para enviar sus trabajos. Las fotos ganadoras formarán parte del almanaque del Municipio de Tigre. Importantes premios.

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, junto al Foto Club Tigre, convoca a fotógrafos aficionados y profesionales, a participar del concurso de fotografía artística “Tigre, cuna del remo”. El certamen estará dividido en catorce categorías, una por cada club de remo de la ciudad de Tigre. Las fotografías deberán centrarse en el edificio de los tradicionales clubes, no aceptándose retratos que contengan figura humana, flora o fauna como tema principal de la obra.



Las categorías (clubes de remo) serán las siguientes: Club Náutico Hacoaj, Club Canottieri Italiani, Club de Regatas Hispano Argentino, Club San Fernando, Club de Remeros Escandinavos, Club Suizo de Buenos Aires, Nahuel Rowing Club, Rowing Club Argentino, Tigre Boat Club, Buenos Aires Rowing Club, Club de Regatas La Marina Buenos Aires, Club de Remo Teutonia, Club de Regatas L'Aviron y Club de Regatas America.



La participación en el concurso es gratuita y no requiere inscripción previa. Para ser aceptado como participante, cada autor deberá presentar obras en, como mínimo, 3 de las 14 categorías del certamen. Estarán exceptuados de esta obligatoriedad aquellos participantes que acrediten ser socios de alguno de los clubes de remo, quienes podrán participar sólo con presentar una obra del club al que pertenezcan.



Las obras deberán ser enviadas al mail clubesderemotigre@gmail.com, con la siguiente información: Título de la obra, Club de Remo/Categoría al que corresponde la obra, datos personales del autor (Nombre y Apellido, Nº de documento de identidad, dirección, teléfono y email).



En el caso de que haya participantes que deseen tomar fotografías en el interior de los clubes de remo, deberán solicitar la autorización de acceso libre enviando un mail al mismo correo (ver requisitos en Bases y Condiciones). A los solicitantes se les entregará una acreditación, que los habilitará para acceder a cada club.



Las obras se presentarán en la siguiente forma: el lado máximo no podrá superar los 1440 píxeles horizontales y 1080 píxeles verticales. Deberán enviarse en formato JPG. El tamaño de los archivos debe tener una resolución aproximada de 2,5 megas (2.500 KB).



El jurado estará integrado por tres fotógrafos profesionales (dos miembros del Foto Club Tigre y un miembro de la Secretaría de Relaciones Institucionales de Tigre), siendo sus fallos inapelables.



El cierre de la recepción de las obras tendrá lugar el 31 de octubre. Posteriormente, dentro de los 10 días hábiles, el jurado evaluará cada trabajo para determinar quiénes son los ganadores. Habrá premios y distinciones para el primer, segundo y tercer puesto de cada una de las catorce categorías. También habrá menciones especiales para las mejores fotos de socios de clubes y la mejor foto de un empleado municipal. El nombre del ganador del premio mayor será dado a conocer el día de la premiación, en fecha y lugar que se informará oportunamente. Además, las fotos ganadoras formarán parte del almanaque del Municipio de Tigre.



Las bases y condiciones del concurso están disponibles en la web del Municipio de Tigre, a través del link http://www.tigre.gob.ar/tigrecunadelremo/.



“Tigre, cuna del remo”, es el tercer concurso de fotografía artística que el municipio organiza junto al Foto Club Tigre, luego de los certámenes ”Cuatro estaciones” y “Ciudades de Tigre”. Se trata de una nueva iniciativa para poner en valor el deporte insignia de la ciudad, que por las características particulares de su entorno y la historia de sus clubes, se convirtió en la cuna del remo argentino por decreto en 1973. Las instituciones cuentan en su gran mayoría con una larga historia deportiva, muchas fundadas por colectividades europeas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy, el conjunto de las sedes sociales de los clubes representan un patrimonio arquitectónico invalorable.



Por sus clubes de remo, y su zona urbana, Tigre es candidato a recibir la distinción de "Patrimonio Mundial" de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su postulación fue aprobada por el Comité Argentino de Patrimonio dependiente del Gobierno Nacional, y se espera que sea elevado al organismo dependiente de la ONU.



A continuación, las direcciones de los clubes de remo y horarios de acceso para los participantes que cuenten con la autorización pertinente.



-Buenos Aires Rowing Club



General Bartolomé Mitre 226



Horario Martes a Domingos de 10 a 18 hs.





-Club de Regatas La Marina



Paseo Victorica y Colón



Horario Martes 13 hs. a 18hs de Miércoles a Domingo de 9 a 18hs



-Club Nautico Hacoaj



Sede Tigre "Roberto Maliar" - Luis García 943



Horario de Martes a Domingo de 9 a 20 hs.



-Canottieri Italiani



Gral. Mitre 74



Horario Martes de 13 hs a 19 y Miércoles a Domingo de 9 a 18 hs-



-L'aviron



Ayacucho 961



Horario Martes de 13 hs a 18 Miércoles a Domingo de 9 a 18 hs.



-Nahuel Rowing Club



Lavalle 235



Horario de Martes a Domingos de 8 a 18 hs.



-Club América



Lavalle 167



Horario Martes de 13 a 19 miércoles a Domingo de 8 a 19 hs.



-Hispano Argentino de Remo



Paseo Victorica 50/80



Horario MARTES a DOMINGO 8 a 18



-Tigre Boat Club



Paseo Victorica 156



Horario de 9 a 18hs. de Martes a Domingo



-Rowing Club Argentino



Paseo Victorica 316



Horario Martes de 14 a 19 hs. miércoles a Domingo 8 a 19 hs.



-Club de Remeros Escandinavos



Tupac Amarú 1046



Horario Miercoles a Viernes de 9 a 16 hs. Sabado y Domingo de 9 a 19hs.



-Teutonia



Solis s/n Río Luján



Horario de Miércoles a Domingo de 9 a 17 hs.



-San Fernando



Sarmiento y Escalada S/N (San Fernando)



-Club Suizo



Lavalle 115



Horario Jueves a Domingo de 10hs. a 17hs.

Volver