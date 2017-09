El Municipio hizo entrega de un nuevo subsidio a la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu

El Diputado Provincial, Juan Andreotti entregó una nueva ayuda económica, por un monto de 2 millones de pesos, para continuar trabajando en la última etapa de refacción del templo, monumento histórico del distrito. La obra finalizada se inaugurará el próximo 22 de septiembre con la celebración de una misa que reunirá a toda la comunidad. ver video



El Municipio de San Fernando invierte activamente en la restauración y mantenimiento de los edificios históricos del distrito, entre ellos se encuentra la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, edificio de gran importancia para la comunidad sanfernandina, que hace más de tres años sostenidos viene recibiendo el aporte económico por parte de la Comuna.



Al respecto, Juan Andreotti, Diputado Provincial por 1País, expresó: “Nos encontramos dando un nuevo subsidio para la Parroquia. Es realmente un mes de felicidad, no solo para los católicos sino para todos los vecinos de San Fernando porque es uno de los edificios más importante que tiene nuestra querida ciudad. Está a punto de inaugurar la restauración luego de tres años de obra y de un esfuerzo en conjunto de toda la comunidad, porque esto no se pudo haber realizado sin que los vecinos paguen sus tasas. Esto es una obra que se hace con fondos municipales y con la ejecución en conjunto con la iglesia”.



Por su parte, el Padre Jorge Luis Lagazio, "Parece un sueño que se hace realidad. Estamos comenzando septiembre y este mes es una fiesta en Aránzazu, no solo porque el 9 es la fiesta de la Virgen sino porque el 22 estamos haciendo la inauguración de las obras de la puesta en valor. Son muchos años de trabajo perseverante, entregado y de muchas esperas también. Hace 3 años y medio que comenzamos sostenidamente a hacer la puesta en valor y estamos realmente felices”.



Asimismo, Alejandro Rosiñolo, vicario de la parroquia, agregó: “Estamos muy contentos y conformes por cómo va quedando la obra y orgullosos porque muchos vecinos nuestros se admiran y sacan fotos. Muchas actividades se hacen en el atrio y la verdad que es una posibilidad enorme contar con el templo restaurado”.



Pablo Tersagui, Arquitecto a cargo de la obra de la obra, estuvo presente en la entrega del subsidio y manifestó: “Lo más importante es haber tenido la conciencia de un trabajo de restauración muy serio y respetuoso de estándares que son muy difíciles de seguir. Se ha hecho una obra pública con un gran

nivel de profesionalidad y con recursos con los que nunca hemos tenido ninguna objeción. Hemos podido hacer lo que realmente se hace con un edificio de este porte, incluso restituir una fachada con aditamentos que pudimos recrear con una foto de 1905 y que hay viejos habitantes de San Fernando que ni si quiera recuerdan haberlo visto original como está ahora”.



En cuanto al desarrollo de la jornada de inauguración, que se realizará el 22 de septiembre, Lagazio dijo: “Estamos armando un momento en el templo con el Obispo Oscar Ojea y una misa de acción de gracias con el fin de agradecer a toda la gente que trabajo con días de sol, frio, lluvia, hubo mucha perseverancia de todo el equipo. Además para agradecer por los fondos municipales que son los que han permitido que la obra se pueda llevar adelante sin interrumpirla en este tiempo. Un segundo momento será en la puerta de la parroquia con autoridades municipales, el obispo y la gente de la comunidad, donde inauguraremos las obras. Y un tercer momento será el festivo que está organizando el Municipio. Nosotros lo recibimos con mucha alegría porque no es una fiesta nuestra sino de todo el pueblo de San Fernando y así queremos que se pueda celebrar. Esto habla del estándar de la gestión y del pueblo por cómo defiende su patrimonio y su cultura”.



Por último, Juan Andreotti señaló: “Hoy podemos mirar hacia arriba y ver las cúpulas y toda la iglesia como luce. Realmente es algo que nos llena de orgullo a todos los vecinos de San Fernando. El 22 de septiembre será un día de fiesta y encuentro para todos los vecinos frente a la Plaza Mitre y pudiendo ver realizada una obra que fue un esfuerzo de muchos años”.