Nueve estrenos llegan a la cartelera cinematográfica esta semana, cinco son nacionales

La cartelera porteña se renueva con nueve estrenos, entre ellos cinco argentinos: “No te olvides de mí”, de Fernanda Ramondo; “El futuro perfecto”, de Nele Wolhatz, “La mirada del colibrí”, de Pablo Leónidas Nisenson, “Ojalá vivas tiempos interesantes”, de Santiago Van Dam y “Dhaulagiri: Ascenso a la Montaña Blanca”, de Christian Harbaruk, Guillermo Glass Eggmann.



Del exterior llegan la propuesta de terror “Annabelle 2”, de David F. Sandberg; el drama “Dos son familia”, de Hugo Gelin; el drama con ingrediente político “La maestra”, de Ana Hrebejk y para los más chicos “Ozzy: Rápido y peludo”, de Alberto Rodríguez y Nacho La Casa.



“NO TE OLVIDES DE MÍ”

En el verano de 1934, Mateo sale de la cárcel, es un vagabundo anarquista, que recorre la llanura pampeana con un furgón viejo cargado de gallinas robadas, y la ilusión de reencontrar a su gallo, El Rey, para llevarlo al triunfo en una riña.

Un encuentro casual lo pone frente a Aurelia y Carmelo, dos hermanos en busca de su padre, y decide acompañarlos hacia el Sur, atravesando una tierra marcada por el desarraigo de las migraciones internas, en un viaje en el que construirán un nuevo destino.

Fernanda Ramondo viene de trabajar como continuista en televisión, y guionista, y este es su debut como directora de largometraje.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Fernanda Ramondo. Guión: Fernanda Ramondo. Fotografía: Edición: Música: Intérpretes: Mario Bodega, Sandro Cirolani, Cumelen Sanz, Leonardo Sbaraglia. Distribuidora: Aura Films. 84 min. ATP, con reservas.



“EL FUTURO PERFECTO”

Xiabon tiene 17 años y no habla español cuando llega a Argentina. Pero unos días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y un trabajo en un supermercado chino.

Su familia vive en un mundo paralelo en una lavandería, lejos de lo que significa ser argentino, y mientras ahorra dinero en secreto y se inscribe a una escuela de idiomas.

Nele Wolhatz es alemana y ha realizado en la Argentina “Ricardo Bar” y “El futuro perfecto”, así como cortometrajes documentales.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Nele Wolhatz. Guión: Pio Longo, Nele Wolhatz. Fotografía: Roman Kaserollier, Agustina San Martín. Edición: Ana Godoy. Intérpretes: Xiaobin Zhang, Saroj Kumar Malik, Mian Jiang. Distribuidora: Independiente. 65 min. SAM13.



“LA MIRADA DEL COLIBRÍ”

Francisco Javier de Amorrortu, dedica sus días a defender los humedales, santuarios esenciales que están siendo devastados por la infinita ambición del hombre.

Las profusas investigaciones ecosistémicas y demandas judiciales que lleva adelante son obra de sus musas, espíritus alojados en su ser que guían su actuar e inspiración.

Pablo Leónidas Nisenson acredita tres ficciones, “Los espíritus patrióticos”, “El inquietante caso de José Blum” y “Angel, la diva y yo”, así como los documentales “Lo que hay que decir”, “D-humanos” y ahora “La mirada del colibrí”.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Pablo Leónidas Nisenson. Guión: Pablo Nisenson, Viviana Suárez. Fotografía: Edición: Música: Intérpretes: Francisco Javier de Amorrortu. Distribuidora: Nisenson-Bellasombra. 81 min. ATP.



OJALA VIVAS TIEMPOS INTERESANTES”

Marcos fue alguna vez un exitoso autor de libros infantiles y su objetivo desde hace años es concluir su primer novela “adulta” y “seria”.

Pero la falta de interacción social, sus ambiciones desmedidas y el influjo de la droga que cultiva y vende para vivir, no lo ayudan. cuando su amigo Walter le plantea otro camino

Santiago van Dam es Diseñador de Imagen y Sonido, y desde 2006 a la fecha se desempeña como creativo publicitario y guionista para distintos fondos y clientes, es guionista mientras que “Ojalá Vivas Tiempos Interesantes” es su primer largometraje como director.

(idem, Argentina/2017) Direccion: Santiago Van Dam. Guión: Santiago Van Dam. Fotografía: Gaspar “Quique” Silva. Edición: Lourdes Miere. Música: Daniel Soruco. Intérpretes: Ezequiel Tronconi, Julián Calvino, Giselle Motta, Emilia Attias, Benjamín Rojas, Mario Alarcón. Alberto Suárez. Distribuidora: Primer Plano Film Group. 110 min. SAM16.



DHAULAGIRI, ASCENSO A LA MONTAÑA BLANCA”

Según sus autores se trata del relato de un camino hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, un camino hecho de preguntas y reflexiones que, desde una experiencia particular de montañismo, aborda una cuestión universal: la búsqueda del sentido de la vida.

Christian Harbaruk, Guillermo Glass Eggmann debutan en la dirección de un largometraje con este filme, que se estrenará en Buenos Aires el domingo 3 en el Village Recoleta y el 7 en la Sala Cine.Ar Gaumont.

(idem, Argentina/2017). Dirección: Christian Harbaruk, Guillermo Glass Eggmann. Guión: Juan Pablo Young, Christian Harbaruk, Guillermo Glass. Fotografía: Guillermo Glass, Diego Delpino, Pablo D’Abbo Abba, Mario Varela, Ernesto Samandjian. Edición: Hernán Garbarino. Música: Martín Bosa. Distribuidora: Christian Jorge Harbaruk. 73 min. ATP, con leyendas.



“ANNABELLE 2: LA CREACIÓN”

Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer, acogen en su casa a una enfermera y un grupo de chicas tratando de convertir su casa en un cálido orfanato.

Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco, según esta segunda parte del filme de 2014.

David F. Sandberg es director y compositor, responsable de cortometrajes y series de TV, antes de debutar con “Cuando las luces se apagan”, su anterior largometraje.

(“Annabelle: Cration”, Estados Unidos/2017) Dirección: David F. Sandberg. Guión: Gary Dauberman, Fotografía: Maxime Alexandre. Michel Aller. Música: Benjamin Walfish. Intérpretes: Anthony LaPaglia, Samara Lee, Miranda Otto. Distribuidora: Warner Bros. SAM13.



“DOS SON FAMILIA”

Samuel lleva una vida sin ataduras ni responsabilidades en el mar bajo el sol del sur de Francia, cerca de sus amigos y colegas sin cansarse.

Hasta que un día, una de sus antiguas conquistas le deja en los brazos a una bebé de meses, presentándola como su hija, Gloria.

Samuel viaja a Londres desesperado para encontrar a la madre sin éxito y ocho años después, mientras padre e hija llevan su vida en Londres y se han vuelto inseparables, aparece y trata de recuperarla.

Hugo Gelin es un productor y director francés, que debutó con su anterior “Como dos hermanos”, no estrenada en la Argentina.

(“Demain tout commence”, Francia-Reino Unido/2016) Dirección: Hugo Gelin. Guión: Eugenio Derbez, Igor Grotesman. Fotografía: Nicolás Massart. Edición: Valentin Feiron, Grégoire Sivan. Música: Rob Simonsen. Intérpretes: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston. Distribuidora: BF-Paris Films. 118 min. SAM13.



“LA MAESTRA”

Con la llegada de la profesora Maria Drazdechova, todo cambia en un colegio de un suburbio de Bratislava.

La corrupción de la docente y el intento de suicidio de un estudiante hacen que el director convoque a los padres de aquél para que firmen un pedido de traslado de la mujer, sin imaginar que su vínculo con el poder político es peligrosamente cercano.

Jan Hrebejk es checo ha trabajado mucho en televisión y acredita una veintena de largometrajes anteriores a este.

(“Ucitelka”, Eslovaquia-República Checa/2015) Dirección: Jan Hrebejk Guión: Petr Jarkovsky. Fotografía: Martin Ziaran. Montaje: Vladimír Barák. Música: Michal Novinski. Intérpretes: Zuzana Mauréry, Éva Bandor, Peter Bebjak, Monika Certzni, Tamara Fischer, Ina Gogálová, Martin Havelka. Distribuidora: Mirada. 102 min. SAM13.



“OZZY: RAPIDO Y PELUDO”

La idílica vida de Ozzy, un simpático y pacífico beagle cambia cuando lo depositan en lo que creen que es el mejor balneario canino, Blue Creek. Pero resulta ser una fachada urdida por su villano propietario, y el can irá a parar a una cárcel para perros donde prevalece la ley del más fuerte.

Allí dentro Ozzy tendrá que esquivar el peligro, encontrar fuerzas donde no creía tenerlas y aprender de tres nuevos amigos para regresar sano y salvo.

Alberto Rodríguez (III), debuta en la dirección de un largometraje de animación igual que Nacho La Casa, hasta ahora productor de series para la televisión hispana.

(idem, Canadá-España/2016) Dirección: Guión: Juan Ramón Ruiz de Somavia. Edición: Mhairi Kerr. Música: Fernando Velázquez. Intérpretes: Distribuidora: Distribution Company. 91 min. ATP, con leyendas.