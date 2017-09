Macri recibió en Casa Rosada a mujeres que conducen pymes en la provincia de Buenos Aires

El presidente Mauricio Macri compartió hoy un desayuno en la Casa Rosada con mujeres que conducen pequeñas y medianas empresas industriales en la provincia de Buenos Aires, con quienes analizó la problemática del sector y dialogó sobre aspectos vinculados a lograr mayor eficiencia y competitividad.

“Repasamos los temas que tienen que ver con la problemática de las pymes y el desempeño de mujeres que, con mucho empuje, llevan adelante empresas que crecen”, puntualizó el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, quien acompañó a Macri en el encuentro realizado en la Casa Rosada con motivo de la Semana de la Industria.



En ese marco, informó que, como resultado de las exposiciones, se pudo concluir que "el denominador común es que se debe trabajar mucho para modernizar, simplificar y desburocratizar la economía argentina".



“Muchos de los problemas de competitividad que tenemos en la industria argentina no tienen que ver con la productividad industrial, sino con temas que están afuera como los costos laborales, logísticos, el costo del capital, el financiamiento, y por supuesto el tema tributario", añadió Cabrera.



“Estos temas que son obstáculos para el desenvolvimiento y el crecimiento de las compañías, son simplemente obstáculos que tiene la burocracia de los gobiernos provinciales, municipales y, por supuesto, de la Nación”, definió el ministro.



No obstante, destacó que “el Estimador Mensual de la Actividad Económica muestra que la economía está creciendo”, y especificó que, dentro del sector industrial, que tuvo una evolución del 6,6 por ciento, “todos los rubros han mejorado a excepción del textil”.



Con respecto de las respuestas del presidente Macri, comentó que “está muy en tema y en cada uno de los aspectos que destacaban sus invitadas, tenía algo que decir”.



El jefe de Estado, Cabrera y la responsable del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, Helena Estrada, compartieron el desayuno con Silvia Chus, María Fernanda de Santa Eduvijes, Ana Carolina Catellani, Claudia y Miriam Lázaro, Nilda Brovida y Verónica Vara.



De Santa Eduvijes se manifestó luego de la reunión “contentísima” con el encuentro, que se realizó como apertura de la Semana de la Industria, y dijo que “pudimos exponer los problemas que todos sufrimos en mayor o menor medida y está buenísimo eso”.



“Se nos preguntó cómo estábamos, qué necesitaba cada sector, y también se habló sobre los costos laborales” sobre lo cual “se dijo que se debe trabajar este tema, al igual que en las cuestiones impositivas. Creo que tenemos que estar todos los involucrados en la mesa porque sabemos que tenemos que mejorar en estas cuestiones”, añadió la empresaria, titular de Delpack, radicada en Mar del Plata.



"El Presidente sabe de los temas y, en mi caso, por ejemplo, me preguntó cuántas personas tengo, cuáles fueron los resultados de un año al otro, cómo vamos viendo cada empresa su sector, cuáles son las necesidades, hay algunos que tienen necesidades de exportar, otros de ampliaciones, servicios, el tema de la energía”, expuso la empresaria.