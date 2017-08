Llega a San Isidro la primera edición de Platea Abierta

Una versión actual de Jettatore abrirá el 27 de agosto el ciclo mensual gratuito que propone, post función, una enriquecedora charla con destacados autores y directores, entre los que se destacan Mauricio Kartun y Javier Daulte.

El Municipio presenta Platea Abierta en San Isidro, Obras + Escuela de Espectadores, un ciclo gratuito que propondrá desde este mes hasta diciembre un encuentro mensual con obras de teatro seguido de un espacio de diálogo post función entre el público y renombrados directores y dramaturgos, como Mauricio Kartun y Javier Daulte.



La iniciativa, que se llevará a cabo en el Teatro del Viejo Concejo y en el Centro Cultural San Isidro, comenzará este domingo 27 de agosto con una versión muy actual de Jettatore.



“Es un ciclo en el que las obras se completarán, de algún modo, con esa invalorable charla que el público tendrá con directores y dramaturgos. Nos parece una excelente herramienta para formar audiencias cada vez más preparadas y con más recursos a la hora de sentarse frente al hecho artístico”, dijo Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



Todas las obras comenzarán a las 19.30. Luego, será el turno de los diálogos abiertos, con el sello de la Escuela de Espectadores (con sedes en el país y en América latina), fundada por Jorge Dubatti, crítico, historiador teatral, profesor de Historia del Teatro Universal en la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).



Las localidades podrán retirarse desde el miércoles previo, de 12 a 18, en el teatro correspondiente a cada función y una hora antes el día del evento.



Es una iniciativa que permitirá ir más allá de lo que se ve en el escenario. Las motivaciones, el proceso de ensayo, los recorridos artísticos y anecdotarios seguramente serán algunos de los temas que surgirán de boca de los que hacen posible la experiencia teatral.



Programación

Domingo 27 de agosto

Jettatore. Versión de Mariana Chaud

Lugar: Centro Cultural San Isidro. Av. del Libertador 16.138, San Isidro.

Sinopsis:

Nuestro clásico Jettatore! de Gregorio De Laferrère es una comedia de enredos tan sencilla como hilarante. En esta versión, la idea de “la mala suerte” atraviesa también al elenco de la obra que va sufriendo algunas bajas. Los actores -adoradores de cábalas y rituales para echar fuera la mala suerte- empiezan a estigmatizar a uno de ellos como el causante de la yeta. La historia de la obra se replica en quienes la están ejecutando.



Domingo 24 de septiembre

El loco y la camisa, de Nelson Valente.

Lugar: Centro Cultural San Isidro. Av. del Libertador 16.138, San Isidro.

Sinopsis:

A partir del cruce entre un naturalismo austero y depurado y la construcción de personajes arquetípicos, la dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose la locura, la convivencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica. La puesta en escena dispone a los espectadores dentro del espacio de la repre- sentación, buscando profundizar la proximidad del público con los actores y la acción.



Sábado 28 de octubre

Diálogo Abierto con Mauricio Kartun.

Lugar y hora: Teatro del Viejo Concejo. 9 de julio 512, San Isidro, a las 17.

Tema: Conocer el recorrido de un artista, sus procesos creativos y anecdotario de su carrera. Primera parte del Encuentro: elementos de formación de la Escuela de Espectadores a cargo de Jorge Dubatti.



Domingo 29 de octubre

Sudado, de Jorge Erio.

Lugar: Teatro del Viejo Concejo. 9 de julio 512, San Isidro.

Sinopsis:

En un restaurante peruano del Abasto se realizan las últimas remodelaciones a pedido de Percy, su dueño. Dos obreros, Ricky, argentino y Lalo, peruano, trabajan para la constructora que ahora maneja Alejo, hijo del antiguo dueño de la empresa que murió hace una semana. Es el primer día de trabajo después de la tragedia. La jornada parece no terminar por la falta de materiales. El trabajo funciona como anestesia para el dolor y desencanto que provocan el duelo, el desarraigo, la familia, la rutina, la soledad, el deber y los vínculos laborales.



Sábado 25 de noviembre

Diálogo abierto con Javier Daulte.

Lugar: Teatro del Viejo Concejo. 9 de julio 512, San Isidro, a las 17.

Tema: Conocer el recorrido de un artista, sus procesos creativos y anecdotario de su carrera. Primera parte del Encuentro: elementos de formación de la Escuela de Espectadores a cargo de Jorge Dubatti.



Domingo 26 de noviembre

India de Silvia Gómez Giusto.

Lugar: Centro Cultural San Isidro. Av. del Libertador 16.138, San Isidro.

Diálogo post función con Melissa Flitch (EEUU), docente en Arizona State University.

Sinopsis:

India es una historia de amor en la vida adulta contemporánea. En tono de comedia dramática, una pareja flota en sus problemas burgueses y sobrevivirá cuando pueda hacerse la gran pregunta: ¿qué nos hace felices?



Domingo 17 de diciembre

Yo no duermo la siesta de Paula Marull.

Lugar: Centro Cultural San Isidro.Av. del Libertador 16.138, San Isidro.

Sinopsis:

A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del difícil momento que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de Rita, las cosas tampoco están como se esperaba. Estas niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta dejándonos espiar su singular universo e ir encontrando las piezas que nos harán comprender por qué ese día no será igual a ningún otro. Una historia de amor atravesada por ese territorio que excede lo geográfico y tiene siempre su propio paisaje, que es la infancia.