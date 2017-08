Galmarini: “Hay que revalorizar el rol de los Consejeros Escolares”

El espacio 1 País organizó, con especialistas y referentes del área, la 2da. Jornada de Formación para pre candidatos a Consejeros Escolares en San Isidro. “Queremos que estén preparados para administrar un sistema educativo que está en crisis”, indicó el senador Sebastián Galmarini.

Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos que mejoren la educación pública, más de 200 pre candidatos a Consejeros Escolares de la Primera Sección Electoral se dieron cita en la 2da. Jornada de Formación organizada por 1 País. Participó del encuentro el senador Provincial Sebastián Galmarini; la consejera general de Educación, Luciana Padulo y el referente en Educación de 1Pais, Gustavo Iaies.



Al terminar la jornada Galmarini expresó: “Creemos que hay que revalorizar el rol de los Consejeros Escolares. Fortalecerlos en su formación, para que estén preparados para administrar un sistema educativo que está en crisis y tiene enorme problemas. Desde nuestro espacio queremos darles las herramientas para este desafío”.



“Hoy en la provincia de Buenos Aires, hay escuelas abandonadas, con problemas edilicios, falta de insumos y mobiliarios. Cambiemos vino con una propuesta de cambiar y lo único que encontramos fue profundización de los problemas y desinterés. Nosotros queremos una escuela pública de calidad”, agregó.



Por su parte el referente, Gustavo Iaies manifestó: “Nosotros entendemos que el sistema educativo no se maneja más de arriba. Se debe manejar de arriba y de abajo, comprometiendo a toda la comunidad que lo rodea. Por eso nuestra función es formar buenos Consejeros que ayuden en esa interrelación”.



Y subrayó: “Se necesita darle poder y acompañamiento a los directores y docentes para que la educación mejore, no se puede pretender y esperar que todas las soluciones o directivas lleguen de La Plata. En esta idea los Consejeros Escolares son una pieza esencial en la transformación de la escuela pública”.





Por último la Consejera General de Educación, Luciana Padulo dijo: “Estas jornadas son un puntapié que queremos instalar en la Provincia porque nadie se ocupa de profesionalizar este rol que es tan importante, y que además es el único cargo electivo que es específico sobre una temática particular. Desde 1 País consideramos que era necesario ponernos a trabajar en este sentido”.



“Queremos que los Consejeros Escolares sean protagonistas en la transformación y el mejoramiento de la escuela pública. Se tiene que terminar esa idea que el Consejo Escolar es un ámbito de burocracia de la Dirección General de Escuelas, para ello hay que optimizarlo y poner al frente a hombres y mujeres preparados”, finalizó.



De la jornada participaron pre candidatos a Consejeros Escolares de la primera sección electoral, Concejales y pre candidatos a Concejales de 1 País, junto a profesionales del área educativa.