Sergio Massa pidió poner “un límite” a la lógica “insensible y soberbia del Gobierno”

El diputado nacional y primer precandidato a senador nacional por 1País en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, aseguró hoy que las PASO de este domingo y las elecciones legislativas de octubre próximo son una oportunidad para ponerle "un límite" a "la lógica insensible y soberbia del Gobierno".

"Hay que zamarrearlo", aseveró Massa en el discurso que pronunció en un acto que encabezó este mediodía junto a la diputada y también precandidata a senadora Margarita Stolbizer en la ciudad de Bahía Blanca.



Massa y Stolbizer, acompañados por el líder del equipo económico de la fuerza política, Roberto Lavagna, presentaron el libro "Programa Económico Urgente" en el salón Blanco del Club Argentino ubicado en el centro de la ciudad.



Allí, Massa aseguró es muy "optimista" a la espera de los resultados de las PASO del domingo. "Creemos que se terminó la mentira de la polarización", subrayó.



"Nos vendieron durante seis meses esta historia de que había una pelea de dos y el domingo se cae el velo y nuevamente vamos a mostrar que en la Argentina hay una pelea de tres fuerzas políticas", afirmó.



1 País, afirmó Massa, es "una alternativa de centro, progresista, con corazón peronista que pretende de alguna manera mostrarle un futuro distinto a la sociedad".



En ese contexto sostuvo que hubo "un pasado manchado por la corrupción y que el presente está signado por el ajuste y el empobrecimiento".



Respecto a los pasos electorales, señaló que espera que en los PASO "haya un resultado donde tres actores queden consolidados, como todo pareciera indicar, y a partir de ahí viene la elección de octubre", afirmó en declaraciones a Télam.



Por otro lado, criticó la política tributaria de la gestión de Mauricio Macri al señalar que "está claro que el gobierno eligió cobrarle impuestos a los trabajadores y a los jubilados, y no a los bancos y a las mineras".



Al llamar a "ponerle un límite" a la gestión de Cambiemos en las urnas este año, Massa aclaró que eso "no significa jugar al fracaso, como plantean otros, sino jugar al éxito de la Argentina".



"Cuando vemos a alguien que camina torcido, le tenemos que corregir el rumbo y el gobierno está caminando torcido y, si no le corregimos el rumbo, nos va a estrellar a millones de argentinos", aseveró.



Antes de concluir, Massa invitó al electorado a construir "una mayoría distinta" y convocó a optar por su espacio "a aquellos que hoy se sienten desilusionados, que hoy miran los spots en Youtube del 2015 en el que les prometían que con este gobierno no iban a pagar impuesto a las Ganancias", y "a los millones de argentinos que sienten desilusión porque ayer se enteraron de que les vuelven a robar los goles a pesar de que les habían prometido de que no les iban a sacar el fútbol".



Ya en el cierre de sus palabras, Massa eligió una curiosa metáfora: "El domingo tenemos un mensaje para cada uno de los vecinos que participa de esta elección y es que no sienta que la forma de castigar el presente es volver al pasado porque es como cansarse de la esposa e ir a buscar a la suegra", indicó.



Además el precandidato a senador expresó que le encantaría debatir con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre distintos temas, como seguridad y Justicia.



"El tema de la inseguridad, que piensa hacer contra la inseguridad después de diez años en los que negó el problema, qué modelo de Justicia queremos, si ella (Cristina) va a seguir defendiendo a (el el juez de la Corte Suprema Raúl ) Zaffaroni o si vamos a tener en la Argentina jueces que apliquen con rigor la ley para que diez años de condena sean diez años de cárcel", sostuvo.



En ese sentido afirmó que "me encantaría debatir con Cristina sobre las cámaras que ella criticaba y sobre los botones de pánico que ella criticaba y que por ejemplo a nosotros (en Tigre) y en San Fernando nos bajaron un 80 por ciento el delito".



Por último, volviendo a poner el eje en el Gobierno, dijo que "volvimos a una lógica que es absolutamente distinta a la que prometieron y eso generó desilusión; nosotros venimos a darle una vuelta de página a la desilusión, a decirles a los argentinos éste es el rumbo, el camino económico, para ganarle a la seguridad y para construir una alternativa".



"Hemos construido una alternativa que crece todos los días en base a mostrar un gran equipo de trabajo, en base a trabajar sobre propuestas económicas muy concretas que cambian la realidad en el bolsillo de la gente y que permitirían que un jubilado hoy recupere entre 500 y 1.500 pesos de poder de compra todos los meses", completó.