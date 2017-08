Retiraron de billeteras online más de 140.000 dólares en bitcoins asociados con el ransomware WannaCry

Más de 140.000 dólares en su equivalente con la criptomoneda bitcoin transferidos por las víctimas del ransomware WannaCry a las tres billeteras online que se conocían asociadas con este tipo de malware -que en mayo pasado afectó a 150 países al encriptar archivos y pedir dinero por su liberación- terminaron de ser retirados hoy de forma anónima.



La actividad fue reportada por un bot (programa automatizado) de Twitter (@actual_ransom) creado por el periodista de Quartz, Keith Collins, mientras que la empresa de monitoreo de bitcoins, Elliptic, señaló que una suma inicial registró movimientos a finales de julio.



En suma, el balance de todas las billeteras online que se conocen que estaban asociados con WannaCry es, en apariencia, "cero", informó hoy la BBC.



Este ransomware, que afectó a empresas y hospitales británicos, exigió a las víctimas un pago de entre 300 y 600 dólares (en bitcoins) para que pudieran recuperar sus archivos.



Si bien los especialistas aconsejaron que los rescates no deben ser abonados porque probablemente aliente a otros ciberdelicuentes y además no representa la garantía de recuperación del sistema, algunos de los afectados igual realizaron la transacción.



De acuerdo con la empresa de monitoreo de bitcoin Elliptic, una parte inicial de los fondos de WannaCry tuvo movimientos a finales de julio. Mientras que hoy el monto terminó de ser retirado -en apariencia por los atacantes informáticos- de las tres billeteras online asociados con este ransomware.



Si bien algunos analistas económicos consideran que los bitcoins asociados al WannaCry sea transferidos o movidos a diferentes cuentas de forma que sea difícil rastrear dónde va a desembocar (y así no sea relacionado con una persona), el tema generó dudas entre algunas especialistas en seguridad informática.



"Para ser honesto, no tengo idea de por qué movieron ese dinero", afirmó Andy Patel -de la firma de ciberseguridad F-Secure- en declaraciones a la BBC.



"No me puedo imaginar que (los supuestos atacantes) vayan a convertir esos bitcoins en moneda real. Porque si lo hacen, estarían dejando señales para ser rastreados", consideró Patel.



Por eso, afirmó que esos fondos tal vez sean usados para pagar servicios en la Internet oscura (conocida en inglés como "dark web", a la que no pueden acceder los motores de búsqueda tradicionales) ya que podrían dejar menos rastros.