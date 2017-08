Una joven “Leona” fue distinguida por el Municipio de Tigre

Se trata de Agostina Alonso, de 21 años, vecina de la ciudad. El intendente, Julio Zamora, le entregó una plaqueta en reconocimiento a su esfuerzo y haber conseguido, junto al equipo femenino de hockey, el boleto al próximo Mundial que se disputará en Londres.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho a Agostina Alonso, integrante del seleccionado argentino de hockey femenino “Las Leonas”. La joven fue reconocida por el municipio; con 21 años, formó parte del proceso juvenil en “Las Leoncitas” donde se consagró campeona del Panamericano Juvenil de Trinidad y Tobago y el Mundial Juvenil de Chile, ambos durante 2016.



“El deporte es prioridad en Tigre porque construye valores, vínculos sociales y es una herramienta de desarrollo e inclusión en la comunidad. Permite además lograr una vida en un ambiente saludable. Por eso, les agradecemos a quienes desde las instituciones contribuyen al desarrollo infantil”, dijo Zamora.



Alonso, quien juega de número 5 en el seleccionado argentino, expresó su agradecimiento: “Me encanta mi ciudad, es muy lindo que me hayan recibido y agradezco ésta distinción que me otorgó el municipio” señaló la joven, que adelantó los próximos desafíos que tendrá el equipo nacional: “En unos días viajamos al Panamericano, que se disputará entre el 5 y el 13 de agosto en Lancaster, Estados Unidos. Y en noviembre, nos espera la final de la liga del mundo en Nueva Zelanda” enumeró.



Además, la joven deportista contó que el hockey “es prioridad” y cuando dispone de tiempo, cursa materias en la facultad: “Me gustaría terminar la carrera de kinesiología”.



Por su parte, Mariana González Oliva, ex Leona y quien lleva adelante clínicas en los polideportivos del distrito, expresó: “Desde el municipio queremos estimular a los niños y jóvenes para que se interesen en practicar deportes. Es muy bueno que las chicas empiecen a conocer a Agostina, ella vive en Tigre y nos representa en el mundo. Es un modelo a seguir para las jóvenes: las niñas sueñan algún día llegar a estar en el equipo nacional”.



El deporte es un área prioritaria en el Municipio de Tigre. Con una fuerte inversión propia, la comuna ha desarrollado una estructura de 17 polideportivos completamente equipados con espacios y personal capacitado, que desarrollan actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos mayores. Más de 600 chicos juegan al hockey en las escuelas municipales, además de los clubes y establecimientos educativos que desarrollan esta práctica dentro del distrito.



Estuvieron presentes: el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Luis Samyn Ducó y el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti.