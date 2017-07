Para especialistas en aviación, la nave perdida “se fue del país o fallaron demasiados controles antes de que despegara”

Pilotos comerciales y especialistas en aeronáutica coinciden en señalar que el avión desaparecido en el Delta el lunes último “se fue del país” o, en caso de haberse precipitado a tierra en su regreso al aeropuerto de San Fernando, “fallaron demasiados controles antes de que despegara”.

Según indicaron los especialistas, no sólo se habría descompuesto el transpondedor -localizador de la aeronave- del bimotor Mitsubishi sino que además falló el sistema de comunicación al momento en el que le indicaron volver al aeropuerto y tampoco funcionó la baliza de emergencia que se activa en caso de una colisión.



“Estamos hablando de un avión que, pese a estar habilitado para volar, no funcionaba su transponder, no hizo un pedido de emergencia, dejó de comunicarse y, si se hubiera caído, tampoco funcionó la baliza que emite su ubicación desde el lugar del impacto. Hay dos opciones: o se fue del país o fallaron demasiados controles antes de que despegara”, dijo a Télam José Indaco, piloto comercial con más de 2.500 horas de vuelo y casi 30 años de experiencia.



Para Indaco, el comandante de la aeronave “debió haber regresado inmediatamente al aeropuerto de San Fernando cuando le informaron que no funcionaba el transpondedor” ya que “tiene prohibido volar si no pueden localizarlo desde la torre de control”.



Respecto de la posibilidad de que el avión haya caído en ese momento, el experto no lo descartó, pero señaló el hecho de que otro avión lo haya visto volar en el radial 010-020 -en dirección a Uruguay- y a unos 2.000 pies por sobre la ubicación que le habían ordenado, después de que se cortó la comunicación.



Aunque había un avión de GOL que volaba desde Brasil en esa zona “es extremadamente difícil que el piloto del otro avión se haya equivocado. ¿Cómo va a confundir un avión de línea con un bimotor de pocas plazas?”, se preguntó Héctor Piro, piloto comercial y conductor del programa “Volando x TV” desde 1993.



“Es muy torpe pensar que una nave de esta categoría no tenga la baliza de ubicación de emergencia (algo obligatorio). Además volaba en un espacio controlado por la terminal de Aeroparque y Ezeiza. Resulta casi imposible pensar que no puedan encontrarlo si se cayó cuando regresaba al aeropuerto”, analizó Piro.



Ante la posibilidad de que el piloto no tuviera suficientes horas de vuelo a bordo de la aeronave en particular, los especialistas destacaron la calidad del avión y sus cualidades de manejo pese a su tamaño.



“Es un avión que puede volar por IFR (vuelo por instrumentos, por sus siglas en inglés), a gran altura y con la posibilidad de aterrizar y despegar en pistas cortas y no necesariamente de asfalto”, destacaron.



En caso de colisión, Piro dijo que estos aviones funcionan con kerosene refinado “que es mucho menos ignífugo que la nafta”, por lo que podría ser el motivo que diera lugar a la ausencia de humo.



“Igualmente acá hay algo muy raro. No puede ser que un avión con 'tantas' falencias haya pasado la verificación reglamentaria. Si le permitieron volar es porque estaba en condiciones. No puede haber desaparecido”, cerró Indaco.



A última hora de la tarde, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que hoy continuó “el operativo de búsqueda con más de quince aeronaves” del avión Mitsubishi matrícula LV-MCV que, con tres pasajeros a bordo, está perdido desde las 14.40 del lunes.



Las acciones “involucraron a más de quince aeronaves (entre helicópteros y aviones) equipos terrestres y lanchas de rescate” de la Prefectura Naval, la Policía bonaerense, la Fuerza Aérea, Defensa Civil de San Fernando y la ANAC, “que sobrevolaron y rastrillaron las áreas definidas por el comité de crisis a cargo del operativo”, detalló el organismo en un comunicado.



La ANAC indicó que la búsqueda en el Delta “es de máxima complejidad por las grandes superficies de agua, fuertes corrientes y densidad de la vegetación”, por lo que “hay zonas que deben ser sobrevoladas en reiteradas ocasiones”.



Las tareas, que fueron suspendidas al caer la tarde debido a las condiciones climáticas y la falta de luz, se reanudarán mañana con las primeras luces del día.



Fuentes de la ANAC indicaron a Télam que se amplió el radio de búsqueda al contar con más unidades, pero las tareas se vieron dificultadas por las condiciones meteorológicas y esperan que, con el cambio de clima previsto para mañana, se pueda trabajar mejor en la zona.



También indicaron que aún no se ha podido establecer qué ocurrió con el avión tripulado por Matías Ronzano y Facundo Vega y donde viajaba como pasajero Matías Aristi, hijo de un empresario agrícola.



El avión despegó del aeropuerto internacional de San Fernando con destino a Las Lomitas, Formosa, con un plan de vuelo de dos horas y media y cuatro horas de autonomía declarada, pero cinco minutos después de la partida perdió todo contacto con la torre de control.