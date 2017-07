26/07/2017 - 13:24 | Política / La justicia bajó la lista de candidatos de Ishii y Randazzo no tendá competencia interna Herramientas: Compartir: El precandidato a senador nacional por el espacio Cumplir dentro del Frente Justicialista bonaerense, Florencio Randazzo, finalmente no tendrá internas, ya que el juez electoral rechazó las listas de aspirtantes a senadores y diputados nacionales del espacio "Lealtad y Dignidad" que lidera el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, dijeron hoy fuentes judiciales. El juez electoral Juan Manuel Culotta basó su decisión en que las listas de candidatos presentadas por el espacio de Ishii tenía dos irregularidades.



Por un lado, adujo que las listas se presentaron fuera de término y por el otro el juez se basó en uno de los requisitos estipulados por la propia Junta Electoral del Frente Justicialista.



Según la Junta partidaria, para oficializar la lista de candidatos a diputados y senadores nacionales tenían que cumplir con la presentación de listas de candidatos municipales en al menos la mitad de las ocho secciones electorales de la provincia. Ese es el requisito que el espacio Lealtad y Dignidad tampoco cumplió según el magistrado.



Las listas que fueron dadas de baja son las que llevan como precandidato a senador nacional al jefe de Gabinete de Jose C.Paz, Gustavo Yañez, y al mediático abogado Fernando Burlando como primer precandidato a diputado nacional.



Esta es la segunda vez que las listas de candidatos nacionales de Ishii es impugnada. Primero la Junta Partidaria las había rechazado por presentar los avales y la aceptación de los cargos fuera de término. Esa decisión también había sido confirmada por Culotta, pero luego la Cámara lo revocó y aceptó la participación de la lista que hoy, una vez más, está caída.



Ante esta decisión, Ishii lanzó un comunicado en el que advierte que "ante la determinación de proscribir a Mario Ishii, se presentó la disolución a nivel provincial del Frente Justicialista, de esta manera ninguna lista podrá participar a nivel provincial" .



Sin embargo, desde el espacio de Randazzo restaron importancia al tema y sostuvieron a Télam que "nosotros vamos a competir porque así lo determinó la Justicia".



Ishii puede decidir que su espacio no integre el Frente Justicialista y bajarse de las PASO, pero eso no invalida la competencia para los otros partidos que lo componen.



Si bien el intendente de José C. Paz en el comunicado habla de "proscripción" no aclara en que se basa para argumentarlo, ya que en este caso es la Justicia la que no le habilita las listas de candidatos nacionales.



Antes había sido también la Justicia la que sí le habilitó las listas distritales que tenían caídas. La posible candiatura de Ishii estuvo en vilo desde el mismo día del cierre de lista, cuando el intendente no terminaba de confirmar si sería candidato o no.



De hecho, la presentación de su espacio, que se dio a última hora, dio lugar a muchas conjeturas y desde el arranque se especuló con la posibilidad de que terminara bajándose de la contienda. Volver