Massa criticó el timbreo del oficialismo: “tiene que salir a La calle y dejar de hacer ring raje”

El precandidato a senador nacional por 1País, Sergio Massa, cuestionó hoy el método de timbreo que realiza habitualmente el oficialismo en campaña y exhortó a sus referentes a “escuchar a la gente, que la está pasando mal”.



“Hay mucha gente sin trabajo. El Gobierno tiene que abandonar la soberbia y la insensibilidad, tiene que salir a la calle y dejar de hacer ring raje. Tienen que salir a la calle a escuchar en un mano a mano en los barrios a la gente que la está pasando muy mal”, sostuvo Massa.



El líder del Frente Renovador se expresó de esta forma al recorrer un supermercado en la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, donde presentó una de sus principales propuestas de campaña, denominada “Bajemos los precios”.



La iniciativa busca eliminar el IVA de 11 alimentos de la canasta básica y establecer “límites y penalizaciones a prácticas abusivas” por parte de los comercios.



“Estamos recorriendo los supermercados para que la gente pueda ver la vergüenza que significa que hoy en Argentina a muchos no les alcance para llegar a fin de mes. A los jubilados que cada vez les cuesta más, les cobran impuestos por comer”, manifestó el dirigente opositor.



El precio en los alimentos es uno de los ejes de campaña que plantea el espacio 1País, integrado además por la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer.



Los miembros del frente insisten en la necesidad de bajar el costo de algunos productos y critican al Ejecutivo por no aplicar su programa de reducción del IVA.



En esta ocasión, Massa reiteró su propuesta durante una recorrida por un hipermercado de San Justo, acompañado por el diputado de su bloque Felipe Solá, el legislador provincial Rubén Ledesma y los precandidatos a concejales Fernando Asencio y Laura Piperno.



“Necesitamos que el Estado no sea insensible, que entienda que estamos defendiendo el bolsillo del trabajador, del jubilado, del que se quedó sin laburo que siente que la plata cada vez le alcanza menos, que los supermercados cada vez les roban más”, señaló el tigrense.



Finalmente, el excandidato presidencial también se refirió a la polémica generada tras el descuento aplicado por algunos supermercados en La Plata: “Si te pueden bajar el precio un 50%, ¿cuánto te están robando el resto del año? Es gravísimo y absurdo que alguien que compra un paquete de harina tenga que pagar 21% de impuestos, son impuestos para comer”, resaltó Massa.