Vidal y Posse, en la cena a beneficio de la asociación “Madres del Dolor”

El evento se realizó anoche en San Isidro. El objetivo fue recaudar fondos para esta ONG que brinda asistencia y contención a víctimas y familiares de hechos de violencia.



Con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Gustavo Posse, se realizó anoche la segunda cena a beneficio de la Asociación “Madres del Dolor”, en el salón azul de los Bomberos Voluntarios de San Isidro.



Previo al inicio de la cena, Vidal expresó: “Admiro profundamente a Viviam, Lidia y Marta (integrantes de ‘Madres del Dolor') por salir adelante después de tragedias tan terribles; y además por luchar por la sociedad. Ellas saben que cuentan con nuestro apoyo, somos un solo equipo junto con el intendente Posse y el presidente Macri”.



Y señaló: “La ley de víctimas es un logro de las ‘Madres del Dolor' y de todas las organizaciones de víctimas de inseguridad”.



A su lado, Posse sostuvo: “Es muy importante y conmovedora la lucha que llevan adelante estas madres que perdieron a sus hijos. Desde sus inicios, allá por el año 2004, que las acompaño en todas las acciones que llevan adelante. Ellas colaboran en la búsqueda de una sociedad mejor para todos”.



Más de 300 personas concurrieron al encuentro que contó con el apoyo de la Organización Civil Propuesta Mujer. Entre los presentes se encontraban el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, la actriz Georgina Barbarossa y la cantante Patricia Sosa, junto a su marido Oscar Mediavilla.



La gala comenzó apenas pasadas las 21, con unas emotivas palabras de la presidenta de Madres del Dolor, Silvia Iriparay, quien recordó que emprendieron esta tarea social para mantener viva la memoria de sus hijos.



La secretaria de Madres del Dolor, Vivam Perrone - recientemente se cumplieron 15 años de la pérdida de su hijo Kevin Sedano- manifestó: “Destaco la unión que hay esta noche, no puedo creer la gran convocatoria que tuvimos. Le agradezco a todos los que nos acompañan, y especialmente al intendente Posse que siempre nos escucha y nos apoya en todo”.



Y agregó: “Ojalá que algún día podemos cerrar las puertas de nuestra Asociación, porque eso va a significar que ya no hay más casos impunes.”



Durante la cena, la cantante Patricia Sosa hizo emocionar a todos los presentes con sus recordados éxitos, como “Hasta donde Dios me quiera llevar”, “Aprender a volar” y “Luz de mi vida”, entre otros. Tras despertar un sinfín de aplausos, comentó: “Desde mi experiencia con mi fundación, puedo decir que el Municipio de San Isidro siempre acompaña las buenas causas, y esta noche una vez más estuvo presente”.



La Asociación Civil “Madres del Dolor”, tiene como finalidad promover y consolidar la efectiva prestación de Justicia, brindar servicios de asistencia y contención integral a víctimas y familiares de hechos de violencia, y constituirse en un foro de defensa de los derechos y de la seguridad ciudadana.



“Nuestra ONG Propuesta Mujer y Madres del Dolor están enlazadas hace mucho tiempo, y cuando surgió la posibilidad de ayudarlas no tuvimos ninguna duda. Estas madres lograron sublimar el dolor y transformarlo en una lucha constante en sus vidas”, cerró la presidenta de Propuesta Mujer, María Rosa García Minuzzi