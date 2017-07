17/07/2017 - 15:01 | Espectáculos / El estreno de la séptima temporada de Game of Thrones marcó un récord en Twitter Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de 2,4 millones de tuits entre las 19 de ayer y las 15 de hoy convirtieron al primer capítulo de la séptima temporada de Game Of Thrones estrenado anoche en el episodio más tuiteado de la serie en la historia, en un ranking mundial en el que Argentina se subió al podio, sólo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Así lo informó Twitter esta tarde, en un comunicado en el que detalló los momentos más comentados en la red social de microblogging (que se omiten para no espoilear, como se conoce a la acción de adelantar eventos que suceden en una serie o película).



El personaje más tuiteado de la serie durante esas horas fue Arya Stark, seguida por Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Cersei Lannister y Jon Snow.



La serie basada en la serie de novelas "Canción de hielo y fuego", del escritor estadounidense George R. R. Martin, tiene una cuenta oficial en Twitter, @GameOfThrones, con 5,86 millones de seguidores.





Volver