17/07/2017 - 11:48 | Política / Montenegro reafirmó la necesidad del cambio aunque las cosas no ocurran de un día para otro Herramientas: Compartir: ver más imágenes El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Guillermo Montenegro, destacó hoy la necesidad de reafirmar "el camino del cambio" en las próximas elecciones aunque los resultados no lleguen de un día para otro, y afirmó que a la gente "no le interesa de dónde sos", sino ver que "estás remando como loco" para solucionarle los problemas.

Montenegro, quien se desempeña como embajador argentino en Uruguay, aseguró que sintió mucha alegría que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo haya convocado para integrar la lista de precandidatos a diputados nacionales por Cambiemos en el distrito.



"Me dio mucha alegría el llamado de Maru para ser candidato a diputado, de acompañarla a ella en esta etapa. Sentí satisfacción personal por la admiración y el cariño que le tengo, y sobre todo, porque nos preocupan los mismos temas y queremos ser parte de esa solución", consignó.



El candidato destacó luego la necesidad de reafirmar el camino del cambio en las próximas elecciones, porque si bien las transformaciones no ocurren "de un día para el otro", la gente "quiere vivir mejor y no le interesa de dónde sos, sino saber que estás remando como loco para solucionarle los problemas que le causan angustia, como la pobreza, la inseguridad y las inundaciones".



Montenegro recordó en declaraciones formuladas a radio Rivadavia esta mañana que "el principal rival" de las próximas elecciones son "los problemas" que tiene la gente, como "la pobreza, la inseguridad y las inundaciones, y no los candidatos", tal como lo señaló el fin de semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



El embajador, que inició su traslado a Buenos Aires después de casi un año en Montevideo, dijo que espera poder decirle a la gente que "empezó el cambio" y pedirle que lo "ayuden" porque la idea es "que la provincia no se inunde", tener "una política pública amplia para el tema de seguridad, que no sea sólo cámaras y patrulleros".



No obstante, asumió que es necesario hacer entender, por más que parezca una frase hecha, que "los cambios no van a ocurrir de un día para el otro".



Montenegro reconoció que uno de los principales problemas que encontró Vidal en la provincia fue comprobar "la real dimensión" de las mafias en la provincia, y que por eso comenzó con los cambios, "emprolijando la policía bonaerense", por ejemplo.



Dijo también que en las recorridas en la provincia de Buenos Aires que comenzó como parte de la campaña, notó respeto por parte de los bonaerenses, más allá de si comparten o no lo que está haciendo Cambiemos.



"No visualicé la puteada por la puteada misma. Noté respeto", dijo respecto a algunas de sus recorridas por las localidades de Tres Arroyos, Bahía Blanca y Mar del Plata.



Dijo también que ya comenzó a trabajar "con Cristian Ritondo (ministro de Seguridad bonaerense) y con Gustavo Ferrari (ministro de Justicia bonaerense) con modificaciones legislativas en relación a la seguridad", que reconoció "multicausal", y asumió que, en caso de acceder a una banca, en la Cámara de Diputados integrará la Comisión de Seguridad por su trayectoria como ministro del área en la ciudad de Buenos Aires y, antes, por su paso por la Justicia. Volver