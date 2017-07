15/07/2017 - 0:03 | Política / Sergio Massa lanzó su campaña en Tigre con pedido de No castigar al presente con el pasado corrupto” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El precandidato a senador nacional por el frente 1País, Sergio Massa, pidió hoy a los bonaerenses que "no castiguen el presente con el pasado corrupto", invitó a los argentinos a "terminar con el verso de la grieta de un gobierno de ladrones y otro para los ricos" y le reclamó al presidente Mauricio Macri que "cambie" el rumbo económico de su gobierno "porque va mal, porque la gente no llega a fin de mes". Los precandidatos a senadores Massa y Margarita Stolbizer lanzaron esta noche formalmente la campaña de la coalición bonaerense que reúne al Frente Renovador y al GEN, con un acto en Tigre, donde el diputado nacional disparó fuertes criticas al Ejecutivo y a la ex mandataria Cristina Kirchner.



Desde un escenario con un corredor y un pequeña tarima para el orador de fondo, la misma estética que utilizaron hace un mes en Tortuguitas, Massa señaló: “Presidente cambie porque va mal, porque la gente no llega a fin de mes”.



Ante miles de militantes y dirigentes de la alianza 1País reunidos en el complejo Pipa, el diputado nacional concluyó su discurso con un pedido a sus seguidores: “Salgamos a invitar, a abrazar, a pedirles a los argentinos que no bajen los brazos ni queden rehenes de este mal presente. Les pido que no castiguen el presente con el pasado de corrupción”, remarcó.



Massa también se refirió a Cristina Kirchner -sin nombrarla- al señalar: “Me gustaría que esa señora que llama a votar en defensa propia que hable de inseguridad. Ahora se dio cuenta de que la inseguridad no es una sensación”, ironizó.



También fustigó a Cristina Kirchner por las causas judiciales por supuestos actos de corrupción, al sostener que “los que estamos en un país no solamente nos podemos hacer cargo del futuro sino que también podemos mirar para atrás y no deberle nada a nadie como otros que no puede miran a los ojos a sus hijos por lo que se robaron”.



“En Argentina, la alternativa es la grieta o un país”, sentenció Massa quien volvió a criticar al macrismo porque “el Gobierno eligió la bicicleta financiera, pero un país crece con el trabajo y la producción”.



Antes habló Stolbizer , quien sostuvo que el espacio que encabeza con Massa representa un proyecto "colectivo" que busca "devolverle la esperanza" a los argentinos, reclamó una "democracia sin impunidad" y evaluó que la "única grieta a cerrar es la grieta social".



En ese sentido, evaluó que "no hay posibilidad de desarrollo con igualdad si no se hace foco en el trabajo" y advirtió que 1País no dejará pasar en el Congreso a cualquier proyecto de flexibilización laboral y llevará una "agenda de mayorías que dé prioridad a los sectores más vulnerables, fundamentalmente a los trabajadores y a los jubilados".,



"Estamos dispuestos a poner un muro infranqueable ante la posibilidad de un ajuste que imponga una flexibilizacion laboral", aseguró y agregó: "La decencia no es un concepto meramente moral. Una sociedad decente es la que lucha por la igualdad y entiende que el crecimiento y el desarrollo tiene que tener una base moral que es atender las necesidades de los sectores más frágiles".



Stolbizer comenzó su discurso apuntando a todo el sistema político y judicial, a quienes les recordó los altos índices de pobreza que registra el país.



"Es necesario recordarles, por lo menos una vez al día, a todo el sistema política, al todo el sistema judicial y, en particular a este gobierno por la responsabilidad que tiene, que en Argentina la mitad de los pibes son pobres, que uno cada dos argentinos gana menos de $8.500. Y que en ese país donde algunos se enriquecen, los medicamentos aumentan más que los salarios y la inflación y que los jubilados cobran menos que la canasta mínima". Volver