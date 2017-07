La cantautora española Malú y los grupos mexicanos Reik y Ha*Ash ofrecerán un concierto bajo el nombre de "Cómplices" el próximo sábado en el estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires.

"La filosofía de "Cómplices" nace de la unidad, de compartir y de disfrutar las conexiones. En un escenario, en una noche, tres Artistas se unirán para compartir una noche irrepetible, y disfrutar juntos de la música que nos une", explicó Malú.



Ha*Ash es un mexicano integrado por Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa que combinando elementos del pop y el country han tenido mucho éxito con canciones como "Odio amarte", "Te quedaste", "¿Qué hago yo?", "No te quiero nada", "Impermeable", "Te dejo en libertad", "Lo aprendí de ti", "Todo no fue suficiente", "Amor a medias", "Perdón, perdón" y "Ex de Verdad".



Reik es un trío pop mexicano compuesto por Jesús Alberto Navarro Rosas en voz, Julio Ramírez Eguía en guitarra acústica y coros y Gilberto "Bibi" Marín en guitarra eléctrica, que publicaron cinco álbumes de estudio con mucho éxito.



Mientras que Malú es una cantautora española que ha editado 11 discos con canciones como "Aprendiz", "Toda", "Diles", "Blanco y Negro", "Caos", canción que le da el título a su último álbum lanzado en 2015, entre otros.



Este disco incluye 12 temas inéditos cargados de fuerza y optimismo donde Malú participó en la composición de varias de las canciones y también contó con el valioso aporte de su hermano José de Lucía, quien compuso los temas "Mi mundo en el aire" y "Me despido".



Una semana después de su lanzamiento," Caos" fue número uno en la lista de ventas española y en enero de 2016 se alzó con el doble disco de platino tras superar las 80.000 copias vendidas.



En diciembre del año pasado, salió a la venta la película documental Malú, ni un paso atrás; un DVD+CD donde se muestra la evolución de la cantante en el plano personal y profesional desde sus inicios.



Luego del show en el Luna Park, Malú se trasladará a Córdoba donde se presentará en el escenario del Quality Espacio (Cruz Roja Argentina 200) de la capital provincial.