Massa y Stolbizer presentaron en San Martín la iniciativa “Alerta Buenos Aires” contra la inseguridad

El diputado nacional Sergio Massa, presentó durante un acto en de San Martín el sistema “Alerta Buenos Aires”, una aplicación para combatir la inseguridad que permite dar la alarma en un grupo de Whatsapp y al 911. En ese marco, y acompañado por Margarita Stolbizer y referentes de 1País, el espacio formado por los equipos del Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur, Massa aseguró: “Cambiamos los afiches por una aplicación en el teléfono para poder vivir en el país que nos merecemos. El dolor y el miedo de nuestros vecinos necesita una respuesta hoy”.



Según explicó Massa durante el anuncio, “Alerta Buenos Aires” es una plataforma tecnológica que integra los avisos por inseguridad que emiten los vecinos desde sus celulares con los sistemas de respuesta de las fuerzas policiales, permitiendo dar la alarma en un grupo de Whatsapp y al 911. Cabe recordar que en Tigre existe desde hace varios años el sistema “Alerta Tigre”, un botón antipánico que funciona a través del teléfono celular.



Al respecto, el diputado sostuvo: “Esta es una red de protección, y aspiramos a que millones de bonaerenses que sienten que el Estado no se ocupó de responder a este problema, encuentren en una aplicación la posibilidad de cuidarse entre ellos. No solamente nos permite tener la alarma en la esquina, sino que además que cuando llamamos al 911 y la policía no responde, podamos denunciarlo”.



“Nuestros candidatos no van a ir hablando de seguridad, van a ir con una herramienta concreta para darle una respuesta a la gente. Tenemos que construir un Estado presente, un Estado que cuide, y eso es 1Pais”, indicó.



“Dicen que cuando uno plantea cosas de seguridad es porque protege a los ricos, o que es de derecha, pero quien más sufre la inseguridad es el laburante, son los abuelos, y son los comerciantes que tuvieron que cerrar sus puertas. Por eso decidimos encarar una campaña distinta, cambiamos los afiches por una aplicación en el teléfono, y cambiamos los discursos por una herramienta concreta, para poder vivir en el país que nos merecemos. El dolor y el miedo de nuestros vecinos necesita una respuesta hoy”.



En otro tramo del discurso, Massa se refirió a la Ley de Protección de Victimas de Delitos, impulsada por su espacio, la cual fue sancionada hoy en el Congreso de la Nación por unanimidad: “Esta ley reconoce la pelea de miles de familias, y nos llena de orgullo porque es una respuesta que el Estado les empieza a dar frente a una de las vergüenzas más grandes de la justicia penal, que es la balanza de la justicia desequilibrada”.



La puesta en marcha de "Alerta Buenos Aires", consta de cuatro pasos: dar a conocer la aplicación, definir un líder entre los vecinos, implementación en 15 días, y por último, el resultado final, reducir la inseguridad. También, el registro de alertas en celulares pondrá presión a las policías locales y a los intendentes.



Participaron del acto, Diego Santillán, Diego Gorgal, Enrique Galescio, Fabio Britos, Florencia Arietto, Jorge D'Onofrio, Lucas Franco, Marcela Passo, Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez, Raúl Pérez y Rubén Eslaiman.



También estuvieron presentes los diputados Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Graciela Camaño, Jorge Ceballos, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Marco Lavagna, José Ignacio De Mendiguren, Alejandro Grandinetti, Carlos Selva, Gilberto Alegre, Verónica Couly, los intendentes Javier Gastón, Sandra Mayol, German Di Cesare, entre otros.