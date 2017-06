Vecinos conocieron el Centro de Operaciones de San Fernando

En esta oportunidad, sanfernandinos que viven en Ingeniero White y Rodríguez Peña recorrieron las instalaciones del moderno COSF y se interiorizaron en el trabajo diario desplegado por las áreas de seguridad del Municipio.



El Municipio de San Fernando realiza una gran inversión en su política de prevención y refuerzo de la seguridad a través de su Secretaría de Protección Ciudadana para proteger a los vecinos en una temática sensible, que es de responsabilidad de la Provincia. El amplio circuito del sistema integral de seguridad de la Comuna incluye 700 cámaras conectadas con tendidos de fibra óptica al Centro de Operaciones de San Fernando donde operadores monitorena la vía pública y se mantienen en permanente contacto con las Postas Policiales y las patrullas de Protección Ciudadana.



Con el fin de conocer la tarea diaria desplegada en el COSF, vecinos que residen en los alrededores de Ingeniero White y Rodríguez Peña visitaron las instalaciones de la dependencia municipal. “Siempre Invitamos a todos los vecinos que lo quieran conocer, para que vean las 700 cámaras funcionando y toda la actividad realizada en el centro de operaciones. Ellos vinieron a ver su cámara, cómo funcionaba y de paso se les explicó la actividad del centro de operaciones”, señaló el Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo.



“Además –agregó-, recibieron la explicación de cómo funciona la parte operativa con el Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré, quien explicó cómo se articula con las patrullas, el 911, los Bomberos, Defensa Civil, cómo se despachan las ambulancias y lógicamente vieron todo el manejo de las 700 cámaras en vivo”.



Hugo Giuffré, Secretario de Protección Ciudadana, sostuvo que “es muy importante poder desarrollar todo lo que hemos invertido en seguridad, y justamente mostrar este centro de operaciones, que para nosotros es el alma principal en lo que hace la seguridad ya que permite efectivizar mejor el control”.



En este sentido, destacó que “el vecino, muchas veces, frente a algo que ocurre, trata de tener la inmediatez de contactarnos y realmente se han esclarecido un montón de ilícitos por su contribución, tanto en forma de la interpretación como en el posterior testimonio que se obtiene para poner en disposición de la fiscalía”.



El sanfernandino Claudio manifestó su satisfacción con la labor desplegada por el COSF. “Fenomenal, uno ve que el Municipio tiene toda una estructura de tecnología y de gente trabajando en equipo, con turnos rotativos, personal todo el tiempo controlando y mirando por las cámaras”, expresó el vecino.



Señaló que “está integrado con el resto de los Municipios, y que toda la zona norte tenga ensamblado un sistema de cámaras, es bueno para los ciudadanos”.



Por su parte, el vecino Enrique comentó: “Estoy impresionado. Veo que está bien organizado, se hizo con mucho empeño y no me puedo quejar en absoluto”.



“Hubo un trabajo comunal bien hecho y lo que se ve todos los días es que hay una labor en términos prácticos hecho por San Fernando. Lo apruebo al 100 por ciento”, concluyó.