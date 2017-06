17/06/2017 - 20:56 | Política / Stolbizer pidió eliminar las PASO porque "no sirven para nada" Herramientas: Compartir: ver más imágenes La diputada nacional Margarita Stolbizer (Gen-Buenos Aires) consideró hoy que las PASO "no sirven para nada", y recordó que presentó proyectos "para derogar esa norma", al opinar sobre el costo económico que implica la realización de las elecciones del 13 de agosto, que definirán los candidatos para las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. "Tengo proyectos presentado para derogar esa norma que no sirve absolutamente para nada y que no están dispuestos a cumplirla ni siquiera los que la impulsaron", dijo Stolbizer al criticar la norma y, también a Cristina Kirchner ya que la ley de las PASO se aprobó en su período presidencial, y ahora, si se confirma su candidatura, ella tampoco dirimiría esa postulación con el otro candidato del PJ, Florencio Randazzo.



Pero Stolbizer no sólo criticó a Cristina, sino que también tuvo dardos para el Gobierno por el sistema electoral. "El nuevo Gobierno, que llegó con un montón de compromisos de cambio, pocos ha cumplido; entre ellos, las reformas que la política necesitaba", dijo la líder del GEN y aliada de Sergio Massa a FM Delta.



Al enumerar los problemas del sistema electoral, aseguró que uno de ellos es el de "las boletas en el cuarto oscuro" que "podrían haber resuelto con la boleta única de papel". Y agregó que tampoco se avanzó "con el cupo 50 y 50 para mujeres y varones".



La diputada, que integra con el Frente Renovador de Sergio Massa y Libres del Sur la alianza 1País, resaltó "la inutilidad y el enorme costo que tienen las PASO", que no sólo son obligatorias "para los partidos, sino que ridículamente son obligatorias para las personas".



Stolbizer criticó, además, que la ex presidenta Cristina Kirchner pueda ser candidata, lamentó no haber podido confluir electoralmente con Martín Lousteau en territorio porteño, y cuestionó al Gobierno por las bajas que decidió en pensiones a personas con discapacidad.



"Me parece un fracaso de la democracia, y nuestro como sociedad, que una persona que ha cometido tanta cantidad de delitos en el ejercicio de la función pública pueda volver a postularse para un cargo y que haya muchos que estén interesados en acompañarla", dijo sobre la ex mandataria.



Sobre Lousteau, con quien se rumoreó una posible alianza en la Capital, consideró "una lástima" no haber coincidido.



"A mí me parece una lástima, porque Lousteau es una persona con la que tenemos muchas coincidencias. No sólo el pelea también contra la polarización que se intenta instalar, sino que pertenece a un espacio progresista, de centroizquierda, que promueve la igualdad, entonces podríamos haber trabajado juntos", señaló.



Al opinar sobre la baja en pensiones a personas con discapacidad dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, medida en la que la cartera dará marcha atrás, Stolbizer consideró: "La decisión puso en claro cuál es el esquema del Gobierno, que considera a las personas un numerito y entonces, sin importar las necesidades, dio de baja pensiones por invalidez".