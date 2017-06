El Banco Provincia anunció un paquete de beneficios para “acompañar a los que más lo necesitan”

Lo presentó la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente de la entidad, Juan Curutchet, durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de La Plata.



La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció hoy una serie de beneficios exclusivos que el Banco Provincia ofrecerá “para acompañar a los que más lo necesitan”, consistente en importantes descuentos en supermercados, créditos para la adquisición de motos, autos o viviendas y un innovador plan de financiación para la compra de muebles, electrodomésticos o materiales de construcción, o realizar viajes turísticos.



“A partir de que el Banco y la Provincia han mejorado su administración, el Banco puede prestarle más a la gente. Hay muchas posibilidades y oportunidades para quienes lo necesiten. Es un banco público, es de todos y está para ayudarnos a crecer”, explicó Vidal durante el acto de presentación de la iniciativa, realizado en la Casa de Gobierno bonaerense.



Acompañada por el presidente de la entidad, Juan Curutchet, la gobernadora dijo que se han estudiado “maneras para que el banco acompañe a los que más lo necesitan. Valoro enormemente el esfuerzo que cada uno de los bonaerenses hacen cada día, y queremos que sientan que ese esfuerzo no lo hacen en soledad, que tienen un Banco Provincia que está dispuesto a acompañarlos, que está dispuesto a estar ahí para mejorar la capacidad de compra de su bolsillo, para que puedan alcanzar sus sueños, aun cuando no tengan un ingreso formal”.



“Esto –prosiguió- va a ser constante, vamos a seguir trabajando todo el tiempo para que cada uno de los vecinos y los que hoy son clientes del Banco Provincia sepan que estamos acompañándolos en su esfuerzo personal. Esta es una ayuda que queremos ofrecerles”.



Por su parte, Curutchet consideró que el programa de créditos integra una serie de “medidas que ayudan en el orden de la vivienda, el transporte y la casa. Es una manera de acercar el banco a la gente, para ayudarla a que viva mejor”.



A partir de hoy, el Banco Provincia ofrecerá a sus clientes descuentos en compras de supermercados que alcanzarán el 50 por ciento, con un tope de 1.500 pesos, para pagos con tarjetas de crédito y débito, en las sucursales de las cadenas Coto, Disco, Walmart, Jumbo, Vea, La Anónima, Toledo, Día, Chango Más, Cooperativa Obrera, Nini y Planeta.



Este beneficio, disponible el segundo miércoles de cada mes, se adoptó de manera exclusiva para impulsar el consumo de la canasta familiar, por lo que no abarcará los artículos del hogar, telefonía e informática.



Respecto de la línea de crédito “Tu moto”, aplicará como el primer préstamo Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para la compra de motos y ciclomotores cero kilómetro en un plazo de hasta 48 meses.



Esta iniciativa –programada para beneficiar a 1,5 millones de bonaerenses- no generará prenda sobre el vehículo y tiene un límite de hasta 80.000 pesos con una tasa fija anual del 10 por ciento y una relación cuota/sueldo del 35 por ciento.



En tanto, la línea de crédito “Tu auto” abarcará autos nuevos y usados para uso particular, con cuotas más accesibles y un plazo de hasta 48 meses.



Este préstamo tampoco generará prenda sobre el vehículo y tendrá un límite de hasta 30 mil UVAs -570.000 pesos al valor actual- con una tasa fija anual del 8 por ciento.

Por su parte, el Crédito Hipotecario Social facilitará el acceso a la vivienda con requisitos y cuotas más accesibles que los demás préstamos del mercado.



Esta acción está destinada a familias cuyos ingresos mensuales formales e informales no superen los seis salarios mínimos, vitales y móviles (48.360 pesos a valores actuales), sin exigencia de antigüedad en el empleo ni tiene límite de edad.



El crédito permitirá la adquisición, construcción, refacción y/o ampliación de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, ubicada en la Provincia y también en la Ciudad de Buenos Aires, con un monto máximo de un millón de pesos -plazo de 15 años a tasa nominal anual fija es de 6,20 por ciento sobre el capital ajustado por UVA-.



Para acceder al Crédito Hipotecario Social será necesario abrir un plazo fijo gratuito en UVA y realizar un ahorro durante ocho meses por un monto acordado con el Banco en relación al nivel de ingresos.



Finalmente, el plan para la compra de muebles, electrodomésticos, materiales de construcción, o realizar viajes turísticos contará con un plan de financiación en cuotas fijas, en 12, 24 y 50 cuotas fijas, en cadenas como Blaisten, Easy, Sodimac, Frávega, Musimundo, Ribeiro, Rodó, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Avantrip, Buquebus, Despegar, Garbarino Viajes y Tije Travel, entre otro