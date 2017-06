Petrocini consideró “una vergüenza” la nueva oferta formulada por el gobierno bonaerense

La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró hoy que “tildar a un paro de 'político' es inadmisible” y consideró “una vergüenza” la nueva oferta salarial que formuló el gobierno provincial y desencadenó una nueva huelga.



“Nosotros queremos seguir discutiendo. Es verdad que el Gobierno ya formuló nueve propuestas, pero con variaciones de entre 50 y 98 pesos entre una y otra. Es una vergüenza”, analizó Petrocini.



La dirigente gremial formuló esas declaraciones a Télam tras haber rechazado anoche junto al resto de los sindicatos docentes bonaerenses una nueva oferta de aumento salarial propuesta por el gobierno.

“Lo primero que planteamos ayer fue la regularización de los salarios por los tremendos descuentos que se hicieron y que dejaron a miles de docentes percibiendo cifras exiguas. Los maestros no pueden llegar a fin de mes y se está violentando el carácter vital del salario”, contó.



Añadió que “el Gobierno respondió que más allá de la justicia, su política es realizar los descuentos y que no habrá devolución de las quitas por días de paro”.



Sostuvo que “mientras, miles de docentes están en situación crítica” y precisó que desde el Ejecutivo “se propuso un punto más de la oferta anterior, lo que representa 98 pesos más, y en etapas; una cláusula gatillo ajustable por inflación”.



Además, dijo que “tildar a un paro de 'político' es inadmisible”. “Ya no saben qué decir, nosotros no tenemos cierre de listas; las elecciones en los gremios ya pasaron”, agregó.



La propuesta formulada por el Ejecutivo consistió en un 21 por ciento para este año, con cláusula gatillo, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016.



También ofertó para 2018/19 una mejora salarial idéntica a lo que registre el proceso inflacionario, más un 10 por ciento de esa inflación, y un plus por presentismo por el ahorro de la baja del ausentismo.



Si el primer primer año se redujese solo un 10 por ciento (del 17 al 15,3), cada trabajador docente en promedio podría percibir 440 pesos adicionales mensuales, explicaron desde el Gobierno.

Tras el rechazo a esa oferta, el Frente de Unidad Docente conformado por Suteba, FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA anunció un paro de 24 horas para mañana.



“Ayer pretendieron cerrar un acuerdo por 2016 -pagando una cifra de 2000 pesos por única vez en negro-, 2017, 2018 y 2019”, detalló y expresó que “además, pretendieron cerrar 2018 y 2019 en base al presentismo”.



Apuntó Petrocini que los sindicatos están dispuestos a discutir el problema del ausentismo, “pero no a ponerlo como variable en el marco de una negocicación” y dijo que “es incierto que se va a dar ese incremento si se produjere una disminución de ausentismo”.



“De hecho, hace cinco meses que pedimos un informe oficial para ver la situación real y analizar si hay abusos, pero no nos lo dan. Plantean números que no cierran: dicen que un tercio de los docentes faltamos del 1 de enero al 1 de diciembre. No nos dicen por qué patologías ni cuántas licencias erogan al Estado”, aseveró.



Consideró que “hay muchísimo malestar en los docentes, sobre todo cuando se encontraron con salarios descontados arbitraria y salvajemente. Hay docentes que ni siquiera hicieron paros y les descontaron, no cobraron ese famoso premio por asistencia, y otros pagaron mucho de Ganancias”.



“Hay voluntad de protesta y de manifestarse mañana. El tema es que muchos docentes ya no soportan un descuento más. El Gobierno condiciona el paro con los descuentos. Desde principio de año están intentando disciplinar proponiendo lo del voluntariado y realizando descuentos por los paros”, reflexionó.