Procrear lanza microcréditos para conectar gas de red y para la mejoras de viviendas

El programa PROCREAR pondrá en marcha este lunes líneas de microcréditos llamadas Mejor Hogar para conexión a redes de gas natural y para la compra de materiales con destino a mejora de la vivienda.



El anunció se llevará a cabo en Grand Bourg, donde asistirá el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.



Una de las líneas, denominada Mejor Hogar Gas, prevé microcréditos en 60 cuotas de entre 9 y 16 mil pesos para la conexión a red.



El plan contempla el costo del gasista matriculado a cargo de PROCREAR y el reembolso se efectuará a través del pago en la factura del servicio una vez que habilita.



En principio, el plan cubrirá unos 30 partidos de la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires, atendidos por la distribuidora Gas Natural Fenosa, pero cada dos meses se estima que se irán sumando el resto de las distribuidoras del país.



La iniciativa surgió a partir de un proyecto social encarnado por la ONG Fundación Pro Vivienda Social, que en Moreno ya había hecho con la empresa conexiones para 10 mil clientes de bajos recursos.



Se estima que en Argentina hay unos 2,6 millones de hogares que no tienen gas de red, pero de ellos un 10 por ciento está radicado sobre tendidos de caños, a los cuales no pueden acceder debido a los costos, estimados en unos 20 mil pesos. Funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano calculan que las personas que no tienen gas de red gastan unos 1.000 pesos mensuales para acceder al fluido a través de garrafas.



Pero además consideran que al gas de red trae aparejados otros beneficios para la salud, como evitar enfermedades respiratorias a partir de la mejor calefacción y mejores condiciones de higiene tanto para el baño como para la cocción de alimentos.



Unos 350 gasistas matriculados ya se encuentran inscriptos en el programa y los interesados deberán inscribirse a través de la página web de PROCREAR (www.argentina.gob.ar/mejorhogar).



Una vez habilitada, la persona podrá elegir a alguno de los gasistas que figuran en la lista, mediante correo electrónico.



En la primera etapa el gobierno espera sumar unas 100 mil viviendas a las redes de gas y trabaja con la empresa AYSA para repetir el esquema en la provincia con agua y cloacas.



En tanto, para la compra de materiales el plan se anunciará el 23 de este mes, y se prevén prestamos de 10.000, 15.000 y 20.000 pesos con plazos de hasta 48 cuotas en los dos primeros montos y de 60 para el tercero.



Unas 300 bocas de expendio de materiales de construcción están adheridas al programa, entre ellas las cadenas Easy y Sodimac.