Suman 120 operadores en el Centro de Monitoreo de San Fernando

El municipio continúa invirtiendo en seguridad y capacitando personal. Se incorporan al COSF, permitiendo un mayor control del anillo de seguridad tanto de la vía pública como de las distintas dependencias



El Municipio de San Fernando trabaja y refuerza permanentemente su política de seguridad, con un circuito integral de 700 cámaras de seguridad conectadas con tendidos de fibra óptica al Centro de Operaciones (COSF), donde personal de la Comuna monitorea la vía pública y se mantiene en permanente contacto con el personal de las Postas Policiales y las patrullas de Protección Ciudadana.



En este marco, una nueva tanda de operadores comenzaron a trabajar en el COSF. “Ingresaron 120 jóvenes divididos en tres turnos, lo cual es de gran ayuda para este Centro de Operaciones que hoy cuenta con más de 700 cámaras, para muchos de ellos, es su primer trabajo donde aprender las normas para seguir en un ámbito laboral y capacitarse para el día de mañana”.



Luego de la presentación Gonzalo Cornejo expreso los puntos destacadas de la capacitación, “se les enseña como desempañarse como operadores; el seguimiento de las cámaras, donde esta ubicadas y que es lo que tiene que monitorear”. Además, explicó que las cámaras tienen dos modalidades: “Lo que se ve en vivo, como puede ser una persecución, donde ellos hacen el seguimiento habiendo memorizado donde esta cada cámara. Y por el otro lado, deben grabar y dejar un buen registro fílmico en caso de que un fiscal requiera material. Es necesario que se vea la patente, la luz del semáforo, los testigos, el ámbito y varios elementos que le sirven a la Justica para poder intervenir”.



Los jóvenes comentaron su vivencia tras comenzar la beca. El sanfernandino Matías consideró que “es bastante copado, me gusto y es un buen trabajo que se hace en un ambiente lindo; los chicos son buenísimos, y hay mucho respeto de todos. Nos ayudaron a comprender como funciona todo”.

“Esto me sirva un montón para mi futuro y para sumar un aprendizaje a mi experiencia”, aseveró.



Otra adolecente, Romina, acotó: “Me encanto, los chicos que ya estaban nos trataron muy bien. Me gustaría quedarme y seguir en esto, porque me gustó”. Su compañera de turno, Agustina, coincidió en que “es muy buena la experiencia”.



“No estoy estudiando nada relacionado a tecnologías –agregó-, pero es buenísimo sumar conocimiento que pueden ser muy útiles en el futuro. Se lo recomiendo a todos, se aprenden un montón de cosas”.



“Todo esto fue gracias al pago de las tazas de parte de los vecinos, que siguen confiando en la buena administración que hace el Municipio. No solo para sumar estos operarios, sino para continuar con la ampliación del COSF con lo que vamos a poder sumar más cámaras y hacer un control mucho mejor de la vía pública y dependencias de la Comuna”, concluyó el Secretario Cornejo.