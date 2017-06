Macri inauguró el Metrobus del Bajo y dijo que las piedras que le ponen en el camino se usarán para hacer obras

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "hay muchos que están poniendo piedras en el camino", pero enfatizó que éstas se usarán "para hacer rutas, puentes y hospitales", al dejar inaugurado este mediodía el denominado Metrobus del Bajo en el centro porteño.



"Hay muchos que están poniendo piedras en el camino, pero somos tantos los que estamos convencidos, que vamos a utilizar esas piedras para hacer rutas, puentes, hospitales y hacer la Argentina que soñamos y merecemos", subrayó el Presidente en su discurso en Paseo Colón e Independencia, adonde llegó a bordo de un colectivo de la línea 8.



Acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente vinculó al Metrobus con el "progreso" y lo diferenció de obras públicas viciadas de corrupción.



Aseguró que la vía exclusiva para colectivos "es sinónimo de progreso y no de corrupción, como han sido otras obras públicas". Agregó que "las obras van a empezar y terminar en las fechas comprometidas" y garantizó que "van a ser realidades y no relatos".



En un mensaje para responder a críticas opositoras, les habló a "aquellos que dicen que gobernamos para un sector" y destacó "los cientos de miles de trabajadores que ese están beneficiando con estas obras, a los trabajadores de la Uocra, a nuestros queridos amigos los colectiveros, que van a a trabajar con más tranquilidad, seguridad y dignidad".



El Presidente usó el Metrobus como ejemplo de obra pública. Consideró que "el Metrobus es más que el hormigón, el cemento, las paradas; es otra forma de hacer las cosas".



En sus palabras elogiosas para la vía exclusiva para colectivos urbanos, el Presidente subrayó que "hace rato demostró ser una gran solución de la mejora de la calidad del transporte público".



El Metrobus del Bajo es el séptimo inaugurado en la Capital Federal, corre sobre las avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón, entre Plaza San Martín y la avenida Independencia. Los otros seis son el de 9 de Julio, el de Juan B. Justo, el Metrobus Sur, el de la Autopista 25 de Mayo, el Metrobus Norte y el de San Martín.



Por el corredor circularán 30 líneas de ómnibus que trasladan a 300.000 pasajeros por día. Según la información oficial publicada por la Casa Rosada, se ahorrará un 45 por ciento del tiempo de viaje. Las obras se habían iniciado el 2 de noviembre del año pasado.



El nuevo Metrobus que se inauguró hoy une Retiro con la zona sur de la Ciudad. Permite la conexión con cinco líneas del subte (A, B, C, D y E) y también con los ferrocarriles Mitre y San Martín, la Terminal de Combis Madero, y la zona peatonal del Microcentro.



Rodríguez Larreta destacó que el del Bajo es el Metrobus que más usuarios tendrá en la Capital Federal. Según los datos oficiales, la vía exclusiva, que corre por los barrios de San Telmo, Puerto Madero y Retiro, tiene 2,9 kilómetros y 25 paradas.



El jefe de gobierno porteño habló antes que Macri y destacó que el Metrobus fue premiado a nivel internacional, como "mejor proyecto de transporte del mundo, por el Metrobus de la 9 de Julio". El galardón se otorgó el jueves pasado, en Leipzig, Alemania, donde se desarrolló el Foro Internacional del Transporte. Larreta resaltó que se trata de la obra de transporte "que más se está construyendo en todo el mundo".



Macri también se sumó a las palabras de Larreta con una mención al premio internacional por el Metrobus, que recibió en Alemania el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "No lo digo sólo yo, los alemanes con este premio que nos han dado entre 57 países que competían, también dicen que el Metrobus sirve para que la gente viaje mejor", subrayó el Presidente.



EL Metrobus del Bajo es el segundo que inaugura Macri en un mes. El 5 de mayo hizo lo propio en La Matanza, en un acto en el que cobró protagonismo la intendenta Verónica Magario, quien le reclamó al Presidente que el carril exclusivo se extienda hasta la Capital Federal.