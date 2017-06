05/06/2017 - 16:43 | Política / D´Onofrio: “Nos presentamos en la Justicia para desenmascarar las mentiras de Carrió” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, se presentó en los Tribunales de Comodoro Py junto al consejero escolar massista de Pilar, Álan Álvarez, acusado por la Diputada Elisa Carrió de pagarle a un albañil para denunciarla por enriquecimiento ilícito. “Estamos ante la presencia de una nueva denuncia infundada de la Doctora Carrió. Nos presentamos en la Justicia para aclarar la situación porque no pueden ensuciar el honor de un militante y su familia”, manifestó el legislador renovador.

El titular de la bancada massista en el Senado bonaerense, D'Onofrio, se dirigió hacia las oficinas de la Justicia Federal, con el dirigente renovador, y se pusieron a disposición de las autoridades judiciales para clarificar el hecho. “El encargado de realizar la denuncia falsa fue el señor Enrique Paz (albañil de Derqui) quien recibió dinero de un tal Álan González”, aclaró el senador, y añadió: “Ellos están en muchas causas como testigos y damnificados en juicios laborales. Son una red de caranchos. Esperamos que la investigación continúe y se aclare todo esto”.



Por su parte, el consejero escolar massista de Pilar Alan Álvarez expresó: “Me veo implicado en una trama judicial siendo absolutamente inocente. Me hubiese gustado que la funcionaria de Pilar, Marcela Campagnoli, quien además es la mimada de Carrió, me llame para solidarizarse, ya que trabajamos mucho tiempo en educación. Desde que empezó toda esta pesadilla me insultaron en las redes sociales y vi movimientos sospechosos en mi barrio”, y agregó: “Espero que la verdad salga a la luz rápidamente, que me pidan disculpas los que correspondan y yo pueda volver a trabajar tranquilo en los barrios, como todos los días”.



Finalmente, el senador D'Onofrio afirmó: “Nuevamente estamos frente a un desvarío de Carrió, como sucedió cuando acusó a Arribas de espiarla en Paraguay. O el caso Panamá Papers o el Correo Central, donde realizó fuertes declaraciones y después hizo silencio, sin dar explicaciones del destino de cada causa”, y el legislador massista concluyó: “No vamos a entrar en el juego sucio que propone Carrió. Nosotros hacemos política de otra manera: no tenemos tiempo de estar buscando a quién acusar sin sentido, preferimos estar en los barrios, junto a las necesidades de la gente”. Volver