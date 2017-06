31/05/2017 - 8:24 | Actualidad / Baradel prevé nuevos paros para “antes de las vacaciones, si no hay convocatoria” a la paritaria docente Herramientas: Compartir: ver más imágenes El secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, advirtió hoy que los docentes evalúan retomar las medidas de fuerza "antes de las vacaciones de invierno, si no hay convocatoria" del gobierno provincial para continuar la negociación de la paritaria del sector, interrumpida tras la reunión del 2 de mayo último. "Estamos pensando en medidas de fuerza antes de las vacaciones, pero veremos esta semana si hay convocatoria o no del gobierno; y la semana que viene estaremos decidiendo los seis sindicatos del Frente de Unidad Docente", afirmó Baradel en declaraciones a Radio La Red.



El dirigente docente agregó que "no se puede entender" la actitud oficial porque "querían una discusión con los chicos en las aulas, y hace dos meses que los chicos están allí, y el gobierno no se ha movido prácticamente de la propuesta inicial".



Ante ello, el sindicalista insistió en que "hoy la palabra la tiene Vidal" y que mientras tanto los maestros realizan "una campaña en las redes" y que mañana harán "una clase pública frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires".



"No puede ser que estemos entrando en junio sin un avance concreto", disparó Baradel, tras recordar que la propuesta salarial a los maestros fue "del 20 por ciento (de aumento anual), en diferentes tramos, y 1500 pesos como suma fija, que no la cobran los jubilados", detalló.



Baradel explicó además que ese dinero extra "intenta recuperar lo perdido en el 2016" lo cual resulta "absolutamente insuficiente".



El docente consideró luego que si bien "el Gobierno debe evitar el conflicto, pone la responsabilidad en los docentes" al argumentar con que "desde la mitad del año pasado le estamos pidiendo discutir", por lo que concluyó con que "si hay un responsable, es el Gobierno provincial y nacional".



El lunes último los secretarios generales de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Miguel Díaz y Mirta Petrocini, ya habían deslizado en diálogo con Télam la posibilidad de que se realizaran nuevos paros.



"Esta semana tomaremos una decisión. Si tenemos que volver a las medidas de fuerza, lo haremos. En esto coincidimos los seis gremios porque hay mucha bronca", explicó Díaz a Télam, y remarcó que "la paciencia se está acabando".



El 2 de mayo último fue la última vez que los gremios docentes se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo para discutir la paritaria en la mesa técnica salarial.



Díaz contó que si bien se llevan a cabo reuniones informales con el Ejecutivo "en busca de encontrar un punto de encuentro, lo cierto es que aún no hay fecha de convocatoria".