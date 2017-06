Sergio Massa: “No es tiempo de pelear por candidaturas, es tiempo de pelear por el bolsillo de la gente”

Así lo expresó el diputado nacional Sergio Massa, durante su visita a Mar del Plata, donde encabezó una serie de actividades junto a Margarita Stolbizer. Luego de la presentación de 1País, el nuevo espacio de unidad y trabajo en conjunto, Massa y Stolbizer, junto a sus equipos técnicos, le acercaron sus propuestas a los marplatenses, al tiempo que explicaron el Plan “Bajemos los Precios”, la Ley de Góndolas y el programa Argentina Presente con Futuro.

Acompañados por concejales, senadores, diputados y referentes locales, el líder del Frente Renovador Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, dialogaron con la prensa en La Normandina, el tradicional salón ubicado en Playa Grande. En referencia a 1Pais, el espacio de unidad para trabajar por un proyecto en común presentado el pasado 25 de mayo, Massa sostuvo: “Un País nace con el objetivo de trabajar por la Argentina de las oportunidades para todos los argentinos, con un programa ARGENTINA PRESENTE CON FUTURO con propuestas concretas en economía, producción, trabajo, seguridad, educación, salud, justicia, cultura”.



Sobre su visita a Mar del Plata, el diputado manifestó: “Venimos con el objetivo de impulsar dos leyes, la primera tiene que ver con la Ley de Góndolas, que va a terminar con el curro de los supermercados. Y la segunda es el plan para bajar los precios. Queremos que se elimine el valor agregado de once productos de la canasta básica. Es una vergüenza que nuestro país le cobre a los que menos tienen por comer”.



En ese sentido remarcó que “los jubilados pierden todos los días parte de su poder de compra, y lo que aspiramos es a generar empleo en las PyMES. Por eso necesitamos que los marplatenses se sumen a esta iniciativa”.



“Me da mucha pena ver a Mar del plata, su puerto y sus industrias con los brazos caídos, es una de las ciudades que más está sufriendo el aumento del costo de vida. Agradecemos a los marplatenses que nos acompañaron con su apoyo a “Bajemos los Precios” y firmaron el petitorio en las mesas”, indicó.



Y agregó: “Tenemos que terminar con esta absurda situación de que mientras todos los precios suben, la política da el vergonzoso espectáculo de andar peleándose por cargos en vez de resolver los problemas de la gente. La gente está harta de relatos y peleas electorales, necesita soluciones. Nosotros estamos acá, trabajando muy fuerte, cumpliendo con nuestra obligación como oposición responsable y constructiva para resolver lo que el Gobierno hace ya año y medio no puede”.



Sobre el escenario de polarización que se plante desde el Gobierno, Massa advirtió: “Nos quieren someter a la Argentina de las causas judiciales o la Argentina del ajuste. Y nosotros creemos que hay otra Argentina, la de los trabajadores, la de los jubilados, los que generan el 80% de nuestro producto bruto interno”.



Y añadió: “Nosotros sentimos que la Argentina que viene es plural. Lo que no estamos dispuestos es a ser los instrumentos para que los que tienen causas se terminen escondiendo. Peronistas con la causa del trabajo todos, peronistas con causas en tribunales ninguno”.



Consultado por las elecciones de octubre próximo, Massa aseguró: “No es tiempo de pelear por candidaturas, es tiempo de pelear por el bolsillo de la gente”.



Por su lado, Margarita Stolbizer sostuvo: “Cuando empezamos a trabajar juntos lo hicimos pensando en un trabajo programático. Y el primer eje es entender cómo debe funcionar la oposición, pero entendemos que cooperar no es decir que sí a todo. El otro eje es la agenda social, porque alguien tenía que empezar a ocuparse de estos temas. Hoy el Gobierno podría estar negociando con los laboratorios la baja de los medicamentos y no lo está haciendo. También podría sentarse con los supermercados, pero no lo hace. Porque no tienen la sensibilidad, o porque tienen conflictos de intereses”.



Para concluir, la diputada manifestó: “El Gobierno mantuvo y amplió los beneficios a la minería, sin embargo en el sector se perdieron 6000 puestos de trabajo ¿por qué no reponen las retenciones y mejoran la vida a los sectores más frágiles?”.



La actividad sigue luego junto al senador provincial Juan Curuchet en un acto de entrega de subsidios y materiales deportivos a atletas marplatenses y clubes, como así también a Escuelitas Deportivas de distintos barrios de la ciudad.