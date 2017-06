El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo anunció hoy "acciones gremiales" para este jueves en todo el país, luego de denunciar que el directivo del HSBC Gabriel Martino decidió "el cierre de cinco sucursales de la entidad financiera en Luján, Juní­n, Villa Mercedes, Concepción del Uruguay y Balcarce".

En este contexto, fuentes oficiales del HSBC Bank aclararon hoy que la entidad financiera decidió "relocalizar las sucursales en otros cinco puntos del país" y que privilegiará a aquellos trabajadores que "deseen trasladarse" a esos lugares para continuar sus tareas.



El sindicato convocó a "una jornada de protesta nacional contra el HSBC" para el jueves 1° de junio durante las dos últimas horas de atención al público con características a definir por cada filial.



Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe, aseguró que "Martino y el HSBC comenzaron de esa forma la reducción de sus posiciones en el país"; que "el banco es investigado en varias naciones por lavado de dinero y fuga de capitales" y que "no existe ninguna causa económica que justifique el cierre", por lo que el gremio realizó la pertinente denuncia en el Ministerio de Trabajo "en defensa de los puestos laborales".



Por su parte, las fuentes oficiales de la entidad financiera señalaron esta tarde a Télam que "se trata de una relocalización de las sucursales en otros cinco puntos del país" y, respecto de las fuentes de empleo, sostuvieron que otorgará "prioridad" a aquellos trabajadores que decidan "trasladarse", a la vez que explicaron que en el banco hay "no menos de cien posiciones abiertas que podrían ser cubiertas" por esos trabajadores.



"Los clientes de esas cinco sucursales serán contactados de forma oportuna. Mientras tanto, podrán continuar recibiendo el servicio a través de la red de sucursales o del Centro de Atención al Cliente, Online Banking y HSBC en su celular", puntualizaron.



También aclararon que en todos los casos el HSBC garantizará a sus clientes "el normal desarrollo de su actividad habitual".



Los voceros del HSBC explicaron que la entidad tenía prestado a marzo último al sistema privado 45.757 millones de pesos -un aumento del 27,9 por ciento respecto de igual mes del año anterior (35.778 millones)- y que posee depósitos por 65.080 millones de pesos, 31,3 más que en 2016 (49.594 millones de pesos).



"El HSBC, que en diciembre de 2014 empleaba a 4.409 personas, tenía en marzo de este año 4.656 trabajadores", concluyeron.



Por su parte, Berrozpe salió al cruce de los voceros oficiales del HSBC y señaló que "la información es especulativa" y que "la pretendida relocalización de sucursales se hará sobre plazas que tienen una elevada saturación de servicios bancarios".



"Esa medida, posibilitada de forma irresponsable por la desregulación de la actividad impuesta por el Banco Central, no garantiza la adecuada atención de los clientes de las localidades cerradas. Mucho menos la preservación de los puestos laborales de personas a las que de manera aviesa se pretende trastocar su vida habitual. La Bancaria advierte a Martino que los bancarios son personas y no pueden someterse al capricho de los enfrentamientos que ahora sostiene en los hechos con el gobierno macrista", dijo.



Berrozpe añadió que a Martino "no le interesa la suerte del país". "Pertenece a una entidad que desde su origen en la China continental -en el siglo XIX- estuvo aliada al delito y el sufrimiento societario. El gremio exige que las sucursales afectadas se mantengan operativas en esas localidades", concluyó.