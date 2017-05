El Ministerio del Interior restituyó el legajo de una trabajadora desaparecida

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, entregaron hoy a la familia de Elena Graciela Vacas de Fortunato el legajo de la militante peronista y trabajadora de esta cartera que fue desaparecida durante la última dictadura.

“Estamos muy satisfechos de haber continuado este trabajo que tiene que ver con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Creo que en este acto estamos pidiendo estos tres mandatos: el mandato de mantener viva la memoria, poner la verdad sobre la mesa y la justicia de reparar en parte mínimamente la historia”, señaló Frigerio durante el emotivo acto.



Además, agregó que tanto el Ministerio “como todo el Gobierno está trabajando para que más ciudadanos puedan reparar algo de tanto dolor con algo de justicia”.



“Con este homenaje que estamos haciendo contribuimos con la posibilidad de avanzar en esta tarea que tiene la sociedad argentina respecto de lo que ocurrió durante esos años tan trágicos. Espero que podamos seguir en este camino y continuar este trabajo que están haciendo con tanto esfuerzo y tanto amor”, recalcó Frigerio.



Avruj, en tanto, subrayó que “esta es una política de Estado que trasciende al Gobierno y que va a continuar” y destacó el trabajo para la restitución del legajo.



“Esto va en línea con lo que marca el presidente Mauricio Macri respecto a la cercanía de la gente y de entender que en esta es una historia de todos. No somos anónimos, todos tenemos historias, todos tenemos presente y futuro y de eso se trata esta reparación de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló.



Elena Graciela Vacas nació el 2 de abril de 1955. Vivía en la ciudad bonaerense de San Miguel, militaba en la Tendencia Revolucionaria del Peronismo y estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa junto con su marido Daniel Hugo Fortunato. Fue dada de baja el 30 de agosto de ese mismo año con la aplicación de la Ley 21.274 (de Prescindibilidad) mediante la Resolución N° 826/76 del Ministerio del Interior. Aún se encuentra desaparecida.



En este legajo entregado a su mamá, Delia Uhalde, consta que la verdadera razón por la cual Vacas de Fortunato no trabajó más en el Ministerio fue la desaparición forzada y no una "baja", “cesantía”, "suspensión", o "despido”, como suele figurar en las fichas de los desaparecidos.



La reparación de su legajo fue realizado por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, creada en 2006. Esta comisión, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se encarga del relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional que resultó víctima de desaparición forzada, como también de toda otra actividad tendiente a la identificación, preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del terrorismo de Estado.



Además, recupera los legajos, releva la información, confirma los datos en la CONADEP y, finalmente, entrega los legajos al Archivo Nacional de la Memoria. Ya fueron entregados 150 legajos de diferentes organismos públicos y se han incorporado 23 hijos e hijas a los lugares de trabajo de la madre o el padre.



Además, Frigerio y Avruj entregaron una placa a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad por la inauguración de la Biblioteca “Roberto Repetto” de Empleo y Derechos Humanos.



Esta biblioteca posee información documental que se especializa en la historia del movimiento obrero argentino. Cuenta con más de mil títulos relacionados con los procesos sociales, políticos y económicos de la última dictadura militar en Argentina y los Derechos Humanos en general.



Su nombre homenajea al secretario General de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de la Dirección Nacional de Previsión Social que fue secuestrado el 25 de marzo de 1978 a los 28 años de edad. Al igual que Vacas de Fortunato, todavía se encuentra desaparecido.



Participaron de las actividades, entre otros, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la madre de Elena Graciela Vacas de Fortunato, Cristina Vacas; Araceli Bravo, prima de Roberto Repetto; y Silvina Atencio, miembro de la Comisión de Trabajo, y además hija de Raúl Atencio, trabajador estatal desaparecido en 1976, cuyo legajo fue reparado en 2011.