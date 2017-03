Horóscopo del jueves 9 de marzo de 2017

ARIES(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se avecina una posible reunión de trabajo en la que debería aprovechar para aclarar sus dudas. No es un mal momento para reclamos. Situación engorrosa en el plano afectivo, espere antes de actuar. Sugerencia: cuando las cosas no son claras en lugar de desesperarnos deberíamos buscar la verdad.



TAURO(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estado de ansiedad frente a la espera de asunto de papeles que debería traer hoy la solución. Una expectativa más para sus emociones al reencontrarse con alguien de su pasado. Sugerencia: saber que siempre podemos sacar algo positivo de las cosas.



GEMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Noticia favorable que llega de la mano de alguien de su entorno laboral. No se preocupe demasiado por esa cuestión sentimental que lo aqueja. Pronto verá la luz en asunto oscuro. Sugerencia: siempre saber esperar.



CANCER(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Una llamada que lo incentivará a realizar un viaje relámpago que lo distenderá bastante. Supera una situación personal. Las cosas en el campo laboral tienden a estabilizarse. Sugerencia: no desaprovechar las oportunidades, no ponernos obstáculos que no tienen importancia.



LEO(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Nueva posibilidad de rehacer un proyecto laboral que había comenzado hace un tiempo. No se detenga frente a las trabas que pretendan ponerle en el plano laboral, son pasajeras. Bondad y amor en la pareja. Sugerencia: saber que siempre hay inconvenientes en la vida.



VIRGO(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Propuesta que llega en el área de sus actividades con una buena posibilidad de apertura en ese plano. Deberá enfrentar la disyuntiva y aclarar las cosas con su pareja. Sugerencia: la elección es una constante en la vida el punto es no interpretarla como algo absoluto y sin retroceso, todo se mueve, todo vuelve, todo cambia.



LIBRA(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Solidaridad y comprensión que llega de la mano de un amigo. Su necesidad de afecto verdadero lo llevará a conectarse con la gente que realmente usted sabe que lo quiere. Sugerencia: reconocer la importancia de los afectos y de las cosas favorables que recibimos de los demás.



ESCORPIO(24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Una nueva posibilidad de reconciliación llega a su vida sentimental con persona de la que estaba alejado por circunstancias ajenas a los dos. Surge espontáneamente un compromiso social que le dará nuevos contactos. Sugerencia: saber que siempre las cosas tienen una puerta abierta.



SAGITARIO(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se opone a sus posibilidades económicas un proyecto que hoy usted tiene en mente. Busque la manera de compartirlo con alguien que le interese ayudarlo a llevarlo a cabo. Sugerencia: no siempre podemos hacer las cosas al cien por ciento a nuestro gusto.



CAPRICORNIO(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Escape repentino hacia algún lugar de descanso. Vendrá renovado y con ciertas ideas más claras. El amor lo acompaña en una nueva etapa de reconocimiento mutuo y cosas en común. Sugerencia: el remanso es necesario, la búsqueda de la paz debe ser constante.



ACUARIO(21 DE ENERO19 DE FEBRERO)

Recibe a alguien en su lugar de trabajo que lo impactará. Trate de no postergar reuniones que tiene programadas para hoy, es un buen día para las conversaciones. Sugerencia: la libertad tiene en su haber obligaciones que de asumirlas nos hacen libres también.



PISCIS(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Lleva a cabo un proyecto nuevo que logrará ponerlo en marcha antes de lo que imagina. Sorpréndase usted mismo de su talento y aprenda a valorarse. Siente una comunión especial con alguien. Sugerencia: Aprender a valorarse.