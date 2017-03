08/03/2017 - 8:56 | Actualidad / Docentes bonaerenses dicen que aun no los notificaron de una reunión y que esta tarde definirán si sigue el paro Herramientas: Compartir: - La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, aseguró hoy que aún no fueron notificados de la reunión del viernes próximo con el gobierno provincial y dijo que esta tarde definirán si continúa el paro iniciado el lunes. "A partir del mediodía, antes de ir a la movilización por el Día de la Mujer, nos vamos a reunir los seis sindicatos... Recién a la tarde vamos a decidir cómo continúa el plan de acción", expresó la sindicalista al canal Todo Noticias (TN).



Para Torre, "no hay ningún diálogo" con el gobierno de María Eugenia Vidal, "a la fecha no nos han convocado" para retomar la discusión paritaria en medio del paro iniciado el lunes. Volver